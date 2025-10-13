Hay 3 argentinos entre los rehenes que fueron liberados por Hamas

El reencuentro más esperado

Minutos antes de ser entregados a la Cruz Roja, el grupo terrorista Hamas permitió que los rehenes realizaran breves videollamadas con sus familias. Las imágenes se difundieron poco después de la liberación y recorrieron el mundo.

Familiares llamada rehenes de Hamas Los familiares de los rehenes pudieron comunicarse con videollamadas antes que fueran liberados.

En una de ellas se ve a Eitan Horn, sonriente y visiblemente emocionado, hablando con su familia desde un punto de control en Gaza.

“Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Se ven perfectamente bien; la barba de David está un poco más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, contó Sylvia Cunio, madre de los hermanos, a la televisión israelí.

Ruthy Cunio, tía de los rehenes liberados, también habló de la inesperada llamada. "Estamos muy bien, muy contentos, esperando, esperando", contó y agregó que Esther, la abuela de la familia que también estuvo a punto de ser secuestrada ese día, pero una referencia a Lionel Messi mágicamente frenó su traslado por la fuerza a Gaza, los está esperando ansiosa. “Está muy, muy emocionada, bien de salud y esperando verlos”.

Ariel Cunio liberado Ariel Cunio, uno de los argentinos liberados.

Los tres argentinos que sobrevivieron al horror

Eitan Horn, de 37 años, fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Ese día, ambos se habían refugiado en el cuarto de seguridad de la vivienda, pero los milicianos de Hamas lograron ingresar y se lo llevaron.

Su padre, Itzkin Horn, relató meses después a la prensa israelí: “Pasé todo el día frente a la televisión sin saber nada de él. Cuando me confirmaron que estaba entre los capturados, el mundo se me vino abajo”.

Iair fue liberado en febrero de este año, pero Eitan continuó cautivo en Gaza hasta este lunes 13 de octubre. “Es todo lo que estábamos esperando desde hace dos años. Siempre confiamos en que iba a volver”, dijo uno de sus primos a la televisión israelí.

argentinos 1 Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio estuvieron cautivos más de dos años.

Los hermanos Ariel y David Cunio también fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz. David fue capturado junto a su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años. Las tres mujeres habían sido liberadas a fines de noviembre de 2023, durante la primera tregua humanitaria.

Por su parte, Ariel Cunio fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud, quien logró su liberación en enero de 2024. Antes de ser capturado, Ariel alcanzó a enviarle un mensaje a su hermano: “Estamos en una película de terror”, escribió por teléfono.

Fuentes: A24 y Noticias Argentinas