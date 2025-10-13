Hay 3 argentinos entre los rehenes que fueron liberados por Hamas

Hamas liberó a los rehenes que permanecían en la Franja de Gaza y entre ellos se encontraban tres argentinos: Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio, quienes recuperaron la libertad después de más de dos años de cautiverio.
Los tres habían sido secuestrados en comunidades israelíes ubicadas cerca de la frontera con Gaza, durante el ataque que dejó más de 1.200 muertos y desencadenó una de las guerras más sangrientas en Medio Oriente en las últimas décadas, que derivó en más de 60.000 civiles muertos en Palestina.
La liberación de los rehenes se concretó tras un acuerdo promovido por Estados Unidos, con mediación directa de Donald Trump, quien impulsó las negociaciones que finalmente lograron la entrega de los últimos 20 rehenes con vida.
El reencuentro más esperado
Minutos antes de ser entregados a la Cruz Roja, el grupo terrorista Hamas permitió que los rehenes realizaran breves videollamadas con sus familias. Las imágenes se difundieron poco después de la liberación y recorrieron el mundo.
En una de ellas se ve a Eitan Horn, sonriente y visiblemente emocionado, hablando con su familia desde un punto de control en Gaza.
“Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Se ven perfectamente bien; la barba de David está un poco más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, contó Sylvia Cunio, madre de los hermanos, a la televisión israelí.
Ruthy Cunio, tía de los rehenes liberados, también habló de la inesperada llamada. "Estamos muy bien, muy contentos, esperando, esperando", contó y agregó que Esther, la abuela de la familia que también estuvo a punto de ser secuestrada ese día, pero una referencia a Lionel Messi mágicamente frenó su traslado por la fuerza a Gaza, los está esperando ansiosa. “Está muy, muy emocionada, bien de salud y esperando verlos”.
Los tres argentinos que sobrevivieron al horror
Eitan Horn, de 37 años, fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Ese día, ambos se habían refugiado en el cuarto de seguridad de la vivienda, pero los milicianos de Hamas lograron ingresar y se lo llevaron.
Su padre, Itzkin Horn, relató meses después a la prensa israelí: “Pasé todo el día frente a la televisión sin saber nada de él. Cuando me confirmaron que estaba entre los capturados, el mundo se me vino abajo”.
Iair fue liberado en febrero de este año, pero Eitan continuó cautivo en Gaza hasta este lunes 13 de octubre. “Es todo lo que estábamos esperando desde hace dos años. Siempre confiamos en que iba a volver”, dijo uno de sus primos a la televisión israelí.
Los hermanos Ariel y David Cunio también fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz. David fue capturado junto a su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años. Las tres mujeres habían sido liberadas a fines de noviembre de 2023, durante la primera tregua humanitaria.
Por su parte, Ariel Cunio fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud, quien logró su liberación en enero de 2024. Antes de ser capturado, Ariel alcanzó a enviarle un mensaje a su hermano: “Estamos en una película de terror”, escribió por teléfono.
Fuentes: A24 y Noticias Argentinas