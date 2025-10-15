El 84% de Gaza está destruida y la ayuda humanitaria es insuficiente, dijeron desde la ONU

La destrucción en toda la Franja de Gaza “se sitúa ahora en torno al 84%. En algunas partes de, como en la ciudad, alcanza incluso el 92%”, detallaron expertos en desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde la ONU explicaron que se necesitarán alrededor de U$S 70.000 millones para reconstruir la ciudad de Gaza y garantizar su seguridad tras dos años de guerra con Israel.
Con solo 41 kilómetros de largo y entre dos y cinco kilómetros de ancho, pocos lugares de la Franja de Gaza quedaron indemnes tras los constantes bombardeos israelíes antes de que entrara en vigor el último alto el fuego el pasado viernes. En ese territorio de Palestina viven 2,1 millones de personas.
Las agencias de ayuda humanitaria informaron que los insumos y alimentos que está llegando es insuficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos.
Se necesitan 20.000 millones de dólares para empezar
Para poner en marcha la operación a gran escala de reconstrucción de Gaza se necesitarán unos U$S 20.000 millones solo en los próximos tres años, dijo el representante especial para los palestinos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jaco Cilliers.
Esto incluye el suministro de agua potable, empleo de emergencia, suministros médicos, eliminación de residuos sólidos y la puesta en condiciones de seguridad de viviendas y espacios públicos mediante la retirada de escombros que podrían ocultar municiones sin detonar o los restos de miles de palestinos desaparecidos.
“Ya hemos retirado unas 81.000 toneladas. Eso equivale a unos 3.100 camiones”, explicó Cilliers. “La mayor parte de la retirada de escombros tiene como objetivo facilitar el acceso a los actores humanitarios para que puedan proporcionar la ayuda y el apoyo que tanto necesitan los habitantes de Gaza. Pero también ayudamos a los hospitales y otros servicios sociales que necesitan ser despejados de escombros”.
El funcionario del PNUD señaló “muy buenas indicaciones” de posibles donantes en apoyo de la reconstrucción por parte de los Estados árabes, pero también de naciones europeas y de Estados Unidos, “que también han indicado que van a apoyar algunos de los primeros esfuerzos de recuperación”.