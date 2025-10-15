El 84% de Gaza está destruida y la ayuda humanitaria es insuficiente, dijeron desde la ONU

Las agencias de ayuda humanitaria informaron que los insumos y alimentos que está llegando es insuficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos.

antes y despues Gaza

Se necesitan 20.000 millones de dólares para empezar

Para poner en marcha la operación a gran escala de reconstrucción de Gaza se necesitarán unos U$S 20.000 millones solo en los próximos tres años, dijo el representante especial para los palestinos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jaco Cilliers.

Esto incluye el suministro de agua potable, empleo de emergencia, suministros médicos, eliminación de residuos sólidos y la puesta en condiciones de seguridad de viviendas y espacios públicos mediante la retirada de escombros que podrían ocultar municiones sin detonar o los restos de miles de palestinos desaparecidos.

“Ya hemos retirado unas 81.000 toneladas. Eso equivale a unos 3.100 camiones”, explicó Cilliers. “La mayor parte de la retirada de escombros tiene como objetivo facilitar el acceso a los actores humanitarios para que puedan proporcionar la ayuda y el apoyo que tanto necesitan los habitantes de Gaza. Pero también ayudamos a los hospitales y otros servicios sociales que necesitan ser despejados de escombros”.

250905-gaza-city-rs-a5dfe4

El funcionario del PNUD señaló “muy buenas indicaciones” de posibles donantes en apoyo de la reconstrucción por parte de los Estados árabes, pero también de naciones europeas y de Estados Unidos, “que también han indicado que van a apoyar algunos de los primeros esfuerzos de recuperación”.