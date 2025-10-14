Tras la reunión Milei-Trump subieron el dólar oficial y el blue y cayeron las acciones

Cuál será el precio del dólar después de las elecciones del 26 de octubre "No seremos generosos con Argentina si el presidente Milei pierde las elecciones", dijo Trump. Y la cotización del dólar acusó recibo de eso

En las entidades financieras el precio de la moneda estadounidense llegó a sacarle una amplia ventaja al oficial del Nación, con aumentos de hasta $35. Así, alcanzó picos de $1.420 en el ICBC, y hasta $1.500 en algunos bancos provinciales (San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe), a raíz de alzas de $100 en promedio.

Con todo, el entusiasmo de la comitiva argentina encabezada por el presidente Milei por su encuentro con Trump en la Casa Blanca no pareció replicarse del todo en los mercados.

Es que más allá de la suba de las distintas cotizaciones del dólar, las acciones de empresas argentinas sufrieron una caída, tanto en la bolsa local como en Wall Street.

Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar MEP

A su turno, el dólar mayorista se ubicaba en $1.374, con una suba de 1,8%. Igualmente, se mantiene dentro de las bandas cambiarias pero lejos del techo de $1.487,61 fijado por el Banco Central para este martes.

Por su parte, los tipos de cambio financieros, el MEP aumentó 1,6% hasta $1.432,15, durante la primera parte de la jornada. Y completo una suba de 2,56% para llevar a venderse en $1.451,60.

Asimismo, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) registraba al principio un repunte de 0,8% hasta los $1.452,16.

Pero terminó convirtiéndose en la cotización de mayor aumento: cerró la rueda $85 arriba (+5,9%) hasta superar los $1.521, lo que reflejó una mayor demanda de empresas y grandes inversores y una menor liquidación de divisas de exportación. Y hasta la incertidumbre sobre los dichos de Trump acerca de las elecciones legislativas en Argentina.

Fuerte caída de las acciones argentinas

Este martes, el S&P Merval bajó este martes 2,09% hasta los 1.884.773,90 puntos.

En un panel líder donde se destacaron las bajas, tuvieron las mayores pérdidas las acciones de Metrogas (-11,40%), Transener (-9,22%) y Grupo Supervielle (-7,74%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados negativos. Los máximos descensos fueron de Grupo Supervielle (-7,91%), Grupo Financiero Galicia (-6,80%) y Transportadora Gas del Sur (-6,13%).

En los títulos públicos, el AL30 cayó 2,22% y el AL35 perdió 4,38%; mientras que el Riesgo País se mantuvo en 932 puntos, según la medición de JP Morgan.