Método brutal

Destrozaron e intentaron robar 3 cajeros automáticos en pleno centro de Mendoza

Alguien forzó las máquinas con una barreta durante la madrugada de este lunes en la sucursal de España y Peatonal Sarmiento, pero no pudo llevarse dinero

Uno de los sospechosos que busca la Policía. Creen que podría tener que ver con el ataque a los cajeros.

Imágenes: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Un vandálico intento de robo sacudió la tranquilidad del centro mendocino durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre, cuando alguien destrozó tres cajeros automáticos de la sucursal del Banco Comafi, ubicada en la intersección de España y Peatonal Sarmiento.

A pesar del "voluntarioso" método del asaltante, no logró sacar dinero y se dio a la fuga, dejando una barreta y una tijera escolar a pocos metros, según informó el periodista Matías Pascualetti (Radio Nihuil).

ataque cajeros automáticos mendoza
Así era el panorama en los cajeros del banco Conafi durante la mañana de este lunes.

Vandalismo y robos en el centro de Mendoza

La investigación policial se centra en la revisión de las cámaras de seguridad del banco y de los comercios aledaños. Se espera que las grabaciones externas y de la entrada proporcionen pistas sobre la identidad del responsable, quien hasta el momento no ha sido detenido.

Este tipo de incidentes no son aislados. En los últimos tiempos se han producido robos de motos y asaltos a cafés emblemáticos, como el Bastante. Todos estos comercios están en el corazón del centro y a pocas cuadras de la Legislatura y la Casa de Gobierno, lo cual torna más llamativa la situación.

ataque cajeros automáticos centro de mendoza
A golpes. Así atacaron a los cajeros automáticos del centro mendocino.

Buscan a un sospechoso por los destrozos

Fuentes policiales contaron que hay algunas conjeturas vinculadas al hecho. Se cree que el autor del ataque podría ser un sujeto relacionado, a su vez, con un robo que se produjo el domingo por la mañana en un Pago Fácil que está dentro del supermercado Vea que queda en Santiago del Estero y San Martín (Ciudad).

En este hecho, el delincuente entró a cara descubierta por un ventanal, y en el video se ve cómo abre una caja y se lleva $200.000 y un celular.

Los pesquisas conjeturan que este sujeto podría ser la misma persona que rompió los cajeros automáticos.

