Destrozaron e intentaron robar 3 cajeros automáticos en pleno centro de Mendoza

Este tipo de incidentes no son aislados. En los últimos tiempos se han producido robos de motos y asaltos a cafés emblemáticos, como el Bastante. Todos estos comercios están en el corazón del centro y a pocas cuadras de la Legislatura y la Casa de Gobierno, lo cual torna más llamativa la situación.

ataque cajeros automáticos centro de mendoza A golpes. Así atacaron a los cajeros automáticos del centro mendocino. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Buscan a un sospechoso por los destrozos

Fuentes policiales contaron que hay algunas conjeturas vinculadas al hecho. Se cree que el autor del ataque podría ser un sujeto relacionado, a su vez, con un robo que se produjo el domingo por la mañana en un Pago Fácil que está dentro del supermercado Vea que queda en Santiago del Estero y San Martín (Ciudad).

En este hecho, el delincuente entró a cara descubierta por un ventanal, y en el video se ve cómo abre una caja y se lleva $200.000 y un celular.

Los pesquisas conjeturan que este sujeto podría ser la misma persona que rompió los cajeros automáticos.