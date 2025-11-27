Un oficial inspector de la Policía de Mendoza fue sobreseído de la causa en la que había abatido a un delincuente en el Acceso Sur, durante un intento de robo ocurrido a mediados del 2024. La Justicia, a través de la conjueza Florencia Didier y a pedido del fiscal Gustavo Pirrello, consideró que Joel Isaac Gómez Miranda actuó en legítima defensa.
Sobreseyeron a un policía por legítima defensa tras dispararle a un delincuente en el Acceso Sur
El policía Joel Isaac Gómez Miranda estaba detenido en su auto junto a su pareja en el Acceso Sur cuando fueron abordados por dos hombres en una motocicleta
El hecho se registró el 30 de junio de 2024. El oficial inspector Joel Isaac Gómez Miranda, quien se desempeña en la Patrulla de Rescate, se encontraba detenido en su vehículo junto a su pareja en el Acceso Sur cuando fueron abordados por dos hombres a bordo de una motocicleta.
Uno de los asaltantes se acercó a la ventanilla, exhibió un objeto y los amenazó para que entregaran sus pertenencias.
El ataque en el Acceso Sur
Frente a la situación de peligro, Gómez Miranda reaccionó utilizando su arma reglamentaria y disparó en 4 ocasiones desde el interior del automóvil.
Como consecuencia, Juan David Ávila Sosa, uno de los presuntos delincuentes, falleció en el lugar de los hechos.
La investigación posterior reveló que el objeto utilizado para la amenaza era un caño metálico negro de aproximadamente 20 centímetros, empleado para simular un arma de fuego.
Juan David Ávila Sosa, el asaltante fallecido, tenía un historial delictivo considerable, con antecedentes por robos agravados, amenazas y hurtos registrados entre los años 2015 y 2022.
Tras analizar los hechos, el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello solicitó el sobreseimiento del policía, al considerar que su accionar se enmarcó dentro de la legítima defensa. Finalmente, la conjueza del Juzgado Penal Colegiado N° 2, Florencia Didier, resolvió a favor del sobreseimiento del oficial inspector Joel Isaac Gómez Miranda.