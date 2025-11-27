Sobreseyeron a un policía por legítima defensa tras dispararle a un delincuente en el Acceso Sur

Policía móviles Seguridad El hecho de inseguridad se registró el 30 de junio del 2024 en el Acceso Sur. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El ataque en el Acceso Sur

Frente a la situación de peligro, Gómez Miranda reaccionó utilizando su arma reglamentaria y disparó en 4 ocasiones desde el interior del automóvil.

Como consecuencia, Juan David Ávila Sosa, uno de los presuntos delincuentes, falleció en el lugar de los hechos.

La investigación posterior reveló que el objeto utilizado para la amenaza era un caño metálico negro de aproximadamente 20 centímetros, empleado para simular un arma de fuego.

Juan David Ávila Sosa, el asaltante fallecido, tenía un historial delictivo considerable, con antecedentes por robos agravados, amenazas y hurtos registrados entre los años 2015 y 2022.

Tras analizar los hechos, el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello solicitó el sobreseimiento del policía, al considerar que su accionar se enmarcó dentro de la legítima defensa. Finalmente, la conjueza del Juzgado Penal Colegiado N° 2, Florencia Didier, resolvió a favor del sobreseimiento del oficial inspector Joel Isaac Gómez Miranda.