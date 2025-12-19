ANSES le puso fecha límite a la inscripción de la Libreta AUH

ANSES está a punto de terminar pagar los haberes de cada uno de los beneficiarios sociales, correspondientes al mes de diciembre del 2025. Una de las pocas cosas que quedan por acreditar es un bono exclusivo para los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, que supera los 180 mil pesos y que requiere una inscripción que está por cerrar: Libreta AUH.
ANSES paga de manera anual un bono que es únicamente para aquel que sea beneficiario de la Asignación Universal por hijo, y es que se compone del 20% que se le retiene de manera mensual. Los requisitos para cobrar la Libreta AUH son mínimos, y tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de presentar la documentación y cobrar los casi 190 mil pesos.
ANSES: hasta cuándo puedo inscribirme a la Libreta AUH y cómo hacerlo
Para recibir el bono anual y exclusivo para los titulares de AUH, ANSES pide que los beneficiarios presenten una serie de documentos y realicen una inscripción. El refuerzo está habilitado desde marzo, y el próximo 31 de diciembre termina la posibilidad de anotarse.
Para poder cobrar la Libreta AUH es necesario que los beneficiarios de la asignación realicen una inscripción previa, con la que ANSES constata si el titular está apto para cobrar el importante bono. Es la forma que tiene el organismo para tener un seguimiento del cumplimiento del calendario de vacunación y de la asistencia al colegio de los niños.
De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:
- Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación
- En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47)
- Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio
- Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado
- Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES
Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:
- Formulario Libreta AUH
- DNI del titular
- DNI del niño.
- Certificado de nacimiento del niño
- Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela
Cuánto paga ANSES por la Libreta AUH y cuánto tarda en cobrarse
La Libreta AUH es un bono que se compone por el 20% que ANSES retiene de los haberes de AUH de manera mensual. Todo este monto se entrega en un solo pago una vez que se aprueba la inscripción, aunque el valor siempre corresponde al año anterior, es decir, que en esta ocasión se paga lo del 2024.
ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes:
- $188.069,40 por menor y $612.401,00 por hijo con discapacidad.