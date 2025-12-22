ANSES confirmó 4 muy buenas noticias para jubilados en enero 2026

Con respecto a aquellos jubilados que cobran la mínima, ANSES y el gobierno de Javier Milei confirmaron que se seguirá abonando el bono tendiente a qué no caiga su poder adquisitivo, aunque este se mantendría en $70.000, monto que tiene hace casi dos años.

En relación con el aumento de haberes y al pago del bono, ANSES también ya confirmó las fechas de cobro para todos los jubilados en enero 2026.

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.

Beneficios de ANSES para jubilados

Desde ANSES también confirmaron que los jubilados van a mantener en el 2026 el sistema de beneficios que les permite acceder a descuentos y reintegros en comercios de cercanía, pero también en supermercados como estos:

Disco

Jumbo

Vea

La Anónima

Coto

Josimar

Carrefour

Día

Chango Más

En los primeros cuatro supermercados, el reintegro es sin tope y va del 10 al 20%, según el rubro y el comercio. Además, desde ANSES explicaron que aquellos jubilados que cobren en Banco Galicia o Banco Nación pueden recibir un reintegro mayor.