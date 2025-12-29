Un camionero denunció el robo de 10.000 dólares al dejar su rodado estacionado en Las Heras

Un camionero denunció el robo de 10.000 dólares de su rodado, el cual había dejado estacionado frente a una estación de servicio YPF de Las Heras. La víctima dijo que se bajó para ir a comprar y al regresar tenía la puerta abierta del camión. No hay detenidos.
El robo ocurrió alrededor de las 0.15 de este lunes en Acceso Norte y Pascual Segura, de Las Heras, justo frente a la estación de servicio YPF. El hombre de 33 años indicó que estacionó su rodado y se bajó para ir a comprar al minimarket.
Cuando el camionero regresó, constató que la puerta del lado del acompañante estaba abierta y en el interior de la cabina estaba todo revuelto.
Lo primero que se fijó el camionero fue qué le habían robado y de esa manera constató el faltante del dinero que tenía, por lo que llamó al 911.
La Policía llegó al lugar, donde el hombre les detalló lo ocurrido y se montó una investigación para determinar cómo ocurrió el robo.
Además, trabajó en el lugar Policía Científica para encontrar rastros de los presuntos autores del robo, como también personal de la Unidad Investigativa de Las Heras para encontrar cámaras de seguridad que hayan registrado el hecho.