Delivery asaltado, dos conductores borrachos y un vuelco espectacular en el Acceso Sur

policía de Mendoza movil policial.jpg Cuando llegó la Policía los delincuentes ya habían escapado.

Una mujer borracha, se subió a un puente con su auto y destrozó una moto en un garaje

Una mujer de 42 años generó un importante accidente en Guaymallén cuando conducía un automóvil por la intersección de Aristóbulo del Valle y Lavalle. Por razones que se investigan, la mujer subió el vehículo a un puente peatonal e ingresó sin control al garaje de una vivienda, donde impactó contra una motocicleta que estaba estacionada.

El test de alcoholemia no dejó dudas y marcó 1,53 gramos por litro de sangre, muy por encima del límite legal. Personal de la Comisaría 31° secuestró el rodado y labró el acta contravencional correspondiente. Los daños materiales, afortunadamente, fueron menores pero la conductora alcoholizada dañó una motocicleta que estaba estacionada.

Volcó y quedó incrustado en un portón con 1,70 de alcohol

Un hombre de 31 años perdió el control de su Citroën C3 a las 6.30 de la mañana en la lateral oeste del Acceso Sur. El vehículo dio varios tumbos y terminó incrustado contra un portón donde suelen estacionar camiones.

accidente borracho en mendoza Así quedó el vehículo del hombre de 31 años que circulaba alcoholizado por Luján.

El conductor resultó con lesiones leves, pero el dosaje de alcohol reveló que circulaba con 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del 0,5 permitido por la ley. Personal municipal de Luján intervino en el operativo y secuestró el rodado. La Comisaría 47° de Carrodilla labró el proceso contravencional mientras se investigan las causas exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo.