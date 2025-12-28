Un delivery asaltado a mano armada y dos conductores borrachos protagonizaron los hechos policiales del fin de semana que difundió el Ministerio de Seguridad. El primero de ellos ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de este domingo en el interior del barrio La Gloria.
Delivery asaltado, dos conductores borrachos y un vuelco espectacular en el Acceso Sur
Un repartidor perdió su moto en un robo. Una mujer alcoholizada destrozó una moto ajena tras subirse a un puente. Un joven volcó con 1,70 gramos de alcohol en sangre
Un hombre de 51 años, trabajador de aplicaciones de entregas de comida, llegó hasta un domicilio para entregar un pedido cuando dos delincuentes lo sorprendieron y bajo amenazas con un arma de fuego le arrebataron su moto Honda Wave 110.
Vecinos de la zona alertaron al 911 mientras el robo ocurría. Cuando el personal de la Comisaría 52° arribó al lugar, el repartidor aún se encontraba en shock por lo ocurrido y los ladrones ya se habían fugado con el rodado. La Oficina Fiscal de Godoy Cruz quedó a cargo de la investigación del caso.
Una mujer borracha, se subió a un puente con su auto y destrozó una moto en un garaje
Una mujer de 42 años generó un importante accidente en Guaymallén cuando conducía un automóvil por la intersección de Aristóbulo del Valle y Lavalle. Por razones que se investigan, la mujer subió el vehículo a un puente peatonal e ingresó sin control al garaje de una vivienda, donde impactó contra una motocicleta que estaba estacionada.
El test de alcoholemia no dejó dudas y marcó 1,53 gramos por litro de sangre, muy por encima del límite legal. Personal de la Comisaría 31° secuestró el rodado y labró el acta contravencional correspondiente. Los daños materiales, afortunadamente, fueron menores pero la conductora alcoholizada dañó una motocicleta que estaba estacionada.
Volcó y quedó incrustado en un portón con 1,70 de alcohol
Un hombre de 31 años perdió el control de su Citroën C3 a las 6.30 de la mañana en la lateral oeste del Acceso Sur. El vehículo dio varios tumbos y terminó incrustado contra un portón donde suelen estacionar camiones.
El conductor resultó con lesiones leves, pero el dosaje de alcohol reveló que circulaba con 1,70 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del 0,5 permitido por la ley. Personal municipal de Luján intervino en el operativo y secuestró el rodado. La Comisaría 47° de Carrodilla labró el proceso contravencional mientras se investigan las causas exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo.