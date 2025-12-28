Violencia policial: un efectivo fue separado por dispararle y matar a un vecino.

Los resultados de la autopsia y los videos recogidos del enfrentamiento, permitieron señalar como culpables a dos efectivos de la Policía porteña quienes ya fueron identificados y uno de ellos fue apartado del servicio mientras se investiga el caso. En los videos se registraron al menos 6 ocasiones en las que los policías abrieron fuego, aunque una sola munición fue la responsable de la muerte de Gabriel González.

Al conocerse la muerte del vecino en el lugar, los policías argumentaron que presentaba una puñalada provocada por un arma blanca, pero la autopsia desmintió esa versión, ya que el informe preliminar indicaba que la víctima fatal murió producto de un disparo a corta distancia en el tórax.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad informó que la decisión de apartar al efectivo policial fue tomada “a fin de facilitar al juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos en la villa 20, de Villa Lugano”.

La primera hipótesis extraoficial sostiene que el presunto efectivo responsable habría tirado a matar, ya que la herida fue perfectamente posicionada, información que requiere capacitación y entrenamiento, tal como el que reciben los oficiales.

El relato recopila que, tras una llamada de auxilio de un vecino, los agentes de dirigieron al asentamiento en el Barrio 20 en Villa Lugano. Por motivos que aun se desconocen, los efectivos, lejos de intentar reducir la pelea con bastones reglamentarios, se sumaron al enfrentamiento y poco después la víctima cayó desplomada en el suelo.

Fuentes cercanas a la investigación, le revelaron al canal de noticias TN, que el hombre fue asistido por médicos del SAME por una herida a la altura del pecho y trasladado al Hospital Piñeiro, donde poco después se constató su muerte.

Balacera pelea policía

La Justicia investiga por estas horas el accionar de los agentes durante el enfrentamiento entre los vecinos para determinar si hubo responsabilidad en el hecho, mientras la Policía de la Ciudad apartó a un oficial, quien disparó su arma contra González.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 ordenó iniciar actuaciones a través de la Policía Federal. Desde la fuerza porteña se entregaron celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar más detalles a la investigación.

Fuentes: TN, NA y Página12