Evangelina Anderson se encuentra en el ojo de la tormenta desde que se dio a conocer su separación con Martín Demichelis, en medio de rumores de infidelidad, y lo que será el divorcio. Pero en esta ocasión no hablaremos sobre el escándalo, sino sobre los comienzos de la carrera artística de ella, y su paso por "Pasión de Sábado".

Anderson dio sus primeros pasos profesionales y comenzó en el ámbito del modelaje desde muy joven, en desfiles de moda y campañas publicitarias. No obstante, su carrera dio un gran salto cuando se convirtió en bailarina del popular programa de música tropical, "Pasión de Sábado".

La mediática comenzó en el show en 2002, a los 16 años de edad. Aunque inicialmente dudó en participar debido a prejuicios sobre las bailarinas del programa, finalmente aceptó. Su paso por "Pasión de Sábado" le dio mucha exposición y la llevó a ser convocada para otros proyectos en el ambiente artístico, incluyendo obras de teatro y más tarde se convirtió en bailarina de "Showmatch".

Eva Anderson compartió estas imágenes retro en sus redes sociales hace algún tiempo. Imagen: Instagram

La historia de amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Con el paso de los años, Evangelina y Demichelis se conocieron cuando él fue a ver una obra de teatro de ella. En ese entonces, el jugador quedó deslumbrado, según comentó en una entrevista en el living de Susana Giménez.

Comenzaron una relación, y las cosas se complicaron cuando el deportista se fue a jugar a Alemania al Bayer Múnich. Sin embargo, la bailarina decidió arriesgarse por amor y viajó a Alemania, con Bastian, su hijo que ya estaba en camino.

La pareja formó una hermosa familia, con sus hijos Bastian, Lola y Ema. Vivieron en el exterior durante casi dos décadas, pasando por diferentes países europeos, hasta que volvieron a la Argentina cuando Demichelis fue convocado para ser director técnico de River. Años más tarde, vivieron entre México y Argentina, hasta que recientemente se dio a conocer la noticia de la separación.

Demichelis y Anderson anunciaron su separación. Imagen: Instagram

Tras 17 años, decidieron poner fin a su matrimonio, y en un principio todo parecía darse en buenos términos, o al menos lo aseguró ella públicamente. Pero, cuando hay tanto dinero de por medio, la división del patrimonio puede volverse mucho más compleja, sumado a los rumores de infidelidad por parte de Martín.

