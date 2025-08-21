eva anderson Eva Anderson compartió estas imágenes retro en sus redes sociales hace algún tiempo. Imagen: Instagram

La historia de amor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Con el paso de los años, Evangelina y Demichelis se conocieron cuando él fue a ver una obra de teatro de ella. En ese entonces, el jugador quedó deslumbrado, según comentó en una entrevista en el living de Susana Giménez.

Comenzaron una relación, y las cosas se complicaron cuando el deportista se fue a jugar a Alemania al Bayer Múnich. Sin embargo, la bailarina decidió arriesgarse por amor y viajó a Alemania, con Bastian, su hijo que ya estaba en camino.

La pareja formó una hermosa familia, con sus hijos Bastian, Lola y Ema. Vivieron en el exterior durante casi dos décadas, pasando por diferentes países europeos, hasta que volvieron a la Argentina cuando Demichelis fue convocado para ser director técnico de River. Años más tarde, vivieron entre México y Argentina, hasta que recientemente se dio a conocer la noticia de la separación.

Demichelis-Evangelina-Anderson.jpg Demichelis y Anderson anunciaron su separación. Imagen: Instagram

Tras 17 años, decidieron poner fin a su matrimonio, y en un principio todo parecía darse en buenos términos, o al menos lo aseguró ella públicamente. Pero, cuando hay tanto dinero de por medio, la división del patrimonio puede volverse mucho más compleja, sumado a los rumores de infidelidad por parte de Martín.