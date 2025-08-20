La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio: vuelos, habitaciones de hotel y encuentros íntimos

Tania Gonzalez supuesta amante de Demichelis Tania González Ledesma es la azafata que afirmó haber tenido un vínculo con Martín Demichelis. Imagen: "A la tarde" América

Tania aseguró que “no lo tenía identificado". Sin embargo, lo vio en varias oportunidades: "Fueron tres vuelos y en el tercero pudimos interactuar un poco más. Hicimos el servicio, me volvió a pedir un té, yo estaba tomando mate y él se acerca y me dice ‘¿no me das un mate?’”, recordó.

Durante ese viaje Demichelis le escribió un mensaje en su computadora y le pidió el número de teléfono. Ese mismo día, cuando llegaron a destino tuvieron su primer encuentro privado en un hotel.

Detalles del encuentro de Martín Demichelis y Tania González

González no dudó en dar detalles del primer encuentro: “Nos vimos en un hotel y después del encuentro me gustó un 30%. Es difícil que el primer encuentro sea exitoso, es raro que realmente se pegue onda y haya química desde el primer encuentro”, reconoció.

Por otro lado, la azafata aseguró que incluso llegó a pasar la noche en la concentración de River junto a Demichelis. En el momento que fue consultada sobre si alguna vez se habló de la situación familiar del exfutbolista, ella fue tajante y aseguró que Martín hacía referencias a que estaba mal en su matrimonio y le hablaba de Eva, pero no quería cortar relación por sus hijos.

Asimismo, explicó que decidió hablar públicamente porque él se portó mal con ella. "El problema fue cuando sale a la luz mi nombre. Me incineraron, salí carbonizada”, cerró indignada.

Embed - Tania González Ledesma, la azafata con la que Martín Demichelis habría engañado a Evangelina Anderson reveló detalles del romance secreto que mantuvo con el director técnico. #demichelis #evangelinaanderson #demichelisriver #infieles @astracomunica Tania González Ledesma, la azafata con la que Martín Demichelis habría engañado a Evangelina Anderson reveló detalles del romance secreto que mantuvo con el director técnico. #demichelis #evangelinaanderson #demichelisriver #infieles sonido original - astracomunica - astracomunica

Tania comentó que se sintió que la exposición mediática fue abrumadora. Por último, reveló que no se hace cargo del quiebre en la relación entre el Demichelis y Anderson. "Si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que está mal”, concluyó.

Más allá de estas declaraciones, en los últimos días el exfutbolista también fue relacionado con una DJ marplatense.