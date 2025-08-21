Inicio Sociedad Isla
La isla compartida por tres países: está entre las 3 más grande del mundo

No solo es la isla compartida por tres naciones, sino también un recordatorio de cómo la historia, la geografía y la biodiversidad pueden entrelazarse en un mismo territorio

Valentina Araya
Valentina Araya
Las selvas tropicales de Borneo tienen alrededor de 140 millones de años, en comparación con la selva amazónica, 

En el vasto continente asiático, existe una isla que destaca no solo por su tamaño, sino también por su singularidad política y cultural. Con una superficie de aproximadamente 743 000 km², es la isla más grande de Asia y la tercera en el mundo.

Lo que la convierte en un caso único es que está dividida entre tres países soberanos. Esta peculiaridad le otorga un carácter diverso, donde conviven tradiciones, idiomas y sistemas políticos distintos en un mismo territorio. Te contamos de qué isla se trata.

Esta isla cuenta con la isla más grande del mundo: La especie Rafflesia arnoldii puede pesar hasta 10 kilos y alcanzar 100 centímetros de diámetro.

La mayor parte de la isla corresponde a Indonesia, que controla alrededor del 73 % del territorio bajo el nombre de Kalimantan. En la zona norte se ubica Malasia, que posee cerca del 26 %, dividido en los estados de Sabah y Sarawak. Finalmente, el pequeño pero influyente sultanato de Brunei ocupa aproximadamente el 1 %, enclavado en la costa norte. Esta división es el resultado de siglos de historia y acuerdos coloniales que repartieron la isla entre potencias europeas.

El origen de esta partición se remonta al Tratado Anglo-Neerlandés de 1824, que estableció las esferas de influencia en la isla sudeste asiático. Los británicos controlaron el norte, mientras que los neerlandeses se quedaron con el sur. Tras las independencias, esas divisiones se mantuvieron, dando lugar al mapa actual. Malasia heredó los territorios británicos, Indonesia los neerlandeses, y Brunei decidió mantenerse como un sultanato independiente.

Aquí está el árbol tropical más grande del mundo

La isla sacada del paraíso

Además de su compleja historia, la isla Borneo es célebre por su extraordinaria biodiversidad. Su selva tropical es una de las más antiguas del planeta, con más de 140 millones de años de existencia. Allí habitan especies emblemáticas como el orangután de Borneo, el elefante pigmeo, y cientos de plantas y animales endémicos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Sin embargo, esta riqueza natural enfrenta graves amenazas debido a la deforestación causada por la tala ilegal, la expansión agrícola y los incendios forestales.

Ante estos desafíos, los tres países han intentado coordinar esfuerzos para preservar su patrimonio natural. Iniciativas como el programa “Heart of Borneo” buscan proteger la selva tropical y garantizar un desarrollo más sostenible. Este proyecto simboliza que, aunque Borneo esté dividida por fronteras políticas, comparte un destino común que depende de la cooperación regional.

