Las 5 zonas del cuerpo que provocan el olor a viejo: como prevenirlo después de los 60 años

El olor corporal puede variar y no es solo una cuestión higiénica, ya que se produce por las hormonas y otros aspectos del cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo, mientras la edad aumenta algunas personas comienzan a "oler a anciano".
Llega una edad en que conviene prestar atención a aquella zonas del cuerpo donde tienden a acumularse la humedad y el sudor para evitar este olor característico que nadie desea tener.
Las 5 zonas del cuerpo que provocan el mal olor corporal con la edad
Con el paso del tiempo, la piel humana experimenta cambios fisiológicos naturales que influyen de manera directa en el olor corporal llevando a que ciertas personas sufran de olores que no desean y eso no solo puede significar mala higiene.
La ciencia ha demostrado que el denominado "olor a viejo" se intensifica habitualmente a partir de los 60 años. Según un experto en biotecnología este fenómeno se debe a una molécula específica conocida como 2-nonenal.
Esta sustancia se produce cuando los ácidos grasos de la barrera lipídica cutánea se oxidan de forma natural. Al liberarse, el 2-nonenal despide un olor difícil de neutralizar con una limpieza higiénica cotidiana. De hecho, existen cinco zonas corporales donde tienden a acumularse humedad, sudor, bacterias y células muertas, favoreciendo este olor.
- Las axilas, donde el sudor y los microorganismos proliferan fácilmente.
- Los pies, que soportan humedad y requieren constante cuidado.
- El ombligo, un área que suele acumular impurezas.
- La lengua, donde bacterias y restos de comida causan mal aliento.
- Las fosas nasales que filtran el aire e influyen en la mucosa.
Cómo prevenirlo el "olor a viejo"
Para controlar y evitar este olor sin dañar la barrera de la piel, la higiene no necedita productos agresivos ni limpiar con fuerza. La fundamental es mantener una limpieza diaria suave e integral centrado en las áreas mencionadas.
En las axilas, basta con lavarlas regularmente usando un producto suave y secar la piel, sin que el desodorante sustituya al lavado. Para los pies, por ejemplo se recomienda lavarlos con jabón neutro y un secado profundo entre los dedos e hidratando la piel seca.
El ombligo debe lavarse durante la ducha y secarse bien. Para la lengua, se aconseja el cepillado con pasta que tenga flúor y un raspador lingual. En las fosas nasales, el uso de suero fisiológico es adecuado, evitando lavados bruscos.
En pocas palabras
- Olor a viejo: una molécula llamada 2-nonenal causa el aroma natural del envejecimiento.
- Zonas clave: axilas, pies, ombligo, lengua y fosas nasales acumulan humedad y bacterias.
- Prevención: higiene diaria suave y completa en las cinco zonas ayuda a controlar el olor.