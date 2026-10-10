Cómo mezclar café y bicarbonato para decirle adiós a los malos olores en la heladera

Pocas personas lo saben, pero lo cierto es que la mezcla entre el café usado y el bicarbonato puede ser altamente efectiva para eliminar de raíz el molesto olor que a veces se acumula en la heladera.
El inconveniente de los aromas desagradables dentro de los electrodomésticos suele generarse por la descomposición de ciertos alimentos, restos de comida o la humedad propia del frío. Frente a esto, la combinación del café con el bicarbonato actúa de manera impecable gracias a sus propiedades naturales.
Por qué funciona esta mezcla
El secreto detrás de este método radica en una acción dual complementaria. Por un lado, el bicarbonato de sodio se destaca por su gran capacidad natural para neutralizar compuestos ácidos y absorber partículas olorosas del ambiente.
Por el otro, el café molido (la borra que queda tras preparar una infusión) aporta una textura porosa ideal y compuestos que atrapan con fuerza los aromas intensos.
Juntos logran un efecto sinérgico: mientras el bicarbonato neutraliza la acidez del entorno, el café absorbe los rastros aromáticos más persistentes que quedan dando vueltas en los estantes de la heladera.
Cómo mezclar café y bicarbonato: paso a paso
Para realizar este truco casero de forma correcta y aprovechar al máximo sus beneficios, los pasos que debes seguir son los que se muestran a continuación:
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Preparar los ingredientes: reúne dos partes de café usado (preferiblemente que haya perdido algo de humedad y esté levemente seco) y una parte de bicarbonato de sodio.
Integrar la mezcla: coloca ambos componentes en un recipiente pequeño o cuenco abierto, asegurándote de mezclarlos bien para que queden perfectamente integrados.
Ubicación estratégica: coloca el recipiente abierto en uno de los estantes centrales o en el fondo de la heladera, que es donde suele concentrarse la mayor circulación de olores de la comida.
Tiempo de acción y renovación: deja que actúe durante varios días. Se recomienda cambiar esta mezcla cada una o dos semanas, ya que al ser un preparado húmedo pierde efectividad con el paso del tiempo.
En pocas palabras
- Mezcla efectiva: café usado y bicarbonato eliminan el mal olor de la heladera.
- Acción sinérgica: el bicarbonato neutraliza la acidez y el café atrapa los aromas persistentes.
- Modo de uso: integrar dos partes de café con una de bicarbonato y colocar en la heladera.