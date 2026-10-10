Cómo mezclar café y bicarbonato para decirle adiós a los malos olores en la heladera

El inconveniente de los aromas desagradables dentro de los electrodomésticos suele generarse por la descomposición de ciertos alimentos, restos de comida o la humedad propia del frío. Frente a esto, la combinación del café con el bicarbonato actúa de manera impecable gracias a sus propiedades naturales.

Por qué funciona esta mezcla

El secreto detrás de este método radica en una acción dual complementaria. Por un lado, el bicarbonato de sodio se destaca por su gran capacidad natural para neutralizar compuestos ácidos y absorber partículas olorosas del ambiente.