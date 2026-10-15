¿Cómo se llama la palabra que describe el olor de la lluvia?: la RAE te saca esta gran duda

Si hay un olor que nos agrada cuando está por suceder, es el olor a lluvia. Ese aroma inconfundible que aparece incluso antes de que caigan las primeras gotas, que anuncia su llegada y que muchos consideran uno de los mejores olores. La Real Academia Española explicó cómo se denonima la plabra que describe esta agradable y característico aroma.
Estamos acostumbrados a escuchar frases como “me encanta el olor a lluvia”, pero… ¿sabías que existe una palabra en español que designa exactamente ese olor?
El olor a lluvia, que se conoce como petricor, es un placer para los sentidos y numerosos estudios han demostrado que tiene ventajas para la salud mental, ya que ayuda a reducir los niveles de estrés y genera un estado de calma que hace bien al cuerpo humano.
La palabra petricor (del inglés petrichor). Proviene del griego antiguo: petra, que significa “piedra”, e ichor, el fluido mitológico que corría por las venas de los dioses.
El término fue acuñado en 1964 por dos científicos australianos, Isabel Bear y Richard Thomas, que investigaban qué compuesto químico liberaba el suelo al humedecerse por primera vez después de una larga sequía.
El petricor se debe principalmente a una sustancia llamada geosmina, producida por microorganismos del suelo. Esta se mezcla con los aceites naturales que algunas plantas segregan en épocas secas, y al entrar en contacto con el agua de lluvia, generan ese aroma fresco y terroso que todos reconocemos.
Es tan distintivo que incluso los humanos somos especialmente sensibles a él: se estima que podemos detectar la geosmina en concentraciones extremadamente bajas, mucho antes de que empiece a llover. De ahí esa sensación de “oler la lluvia” antes de que caiga.
El petricor no solo tiene una explicación química; también posee un profundo valor emocional. Ese aroma se ha asociado con la renovación, la esperanza y la tranquilidad. Para muchos, evoca recuerdos de infancia, tardes en el campo o momentos de calma en medio del ruido del día a día.
Fuente: larazon.es
En pocas palabras
- Olor a lluvia: conocido como petricor, este aroma es apreciado y tiene beneficios para la salud mental.
- Origen del término: petricor proviene del griego y fue acuñado en 1964 por científicos australianos.
- Componentes: la geosmina y aceites vegetales se combinan con el agua de lluvia para crear este olor característico.