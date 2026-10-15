Inicio Sociedad RAE
Olor a lluvia

¿Cómo se llama la palabra que describe el olor de la lluvia?: la RAE te saca esta gran duda

La Real Academia Española es la columna vertebral sobre el cuál se apoya nuestro idioma. La RAE explicó cómo se llama el término que describe el olor a lluvia

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Olor a lluvia: conocido como petricor, este aroma es apreciado y tiene beneficios para la salud mental.

Olor a lluvia: conocido como petricor, este aroma es apreciado y tiene beneficios para la salud mental.

Si hay un olor que nos agrada cuando está por suceder, es el olor a lluvia. Ese aroma inconfundible que aparece incluso antes de que caigan las primeras gotas, que anuncia su llegada y que muchos consideran uno de los mejores olores. La Real Academia Española explicó cómo se denonima la plabra que describe esta agradable y característico aroma.

Estamos acostumbrados a escuchar frases como “me encanta el olor a lluvia”, pero… ¿sabías que existe una palabra en español que designa exactamente ese olor?

El olor a lluvia, que se conoce como petricor, es un placer para los sentidos y numerosos estudios han demostrado que tiene ventajas para la salud mental, ya que ayuda a reducir los niveles de estrés y genera un estado de calma que hace bien al cuerpo humano.

La palabra petricor (del inglés petrichor). Proviene del griego antiguo: petra, que significa “piedra”, e ichor, el fluido mitológico que corría por las venas de los dioses.

El término fue acuñado en 1964 por dos científicos australianos, Isabel Bear y Richard Thomas, que investigaban qué compuesto químico liberaba el suelo al humedecerse por primera vez después de una larga sequía.

El petricor se debe principalmente a una sustancia llamada geosmina, producida por microorganismos del suelo. Esta se mezcla con los aceites naturales que algunas plantas segregan en épocas secas, y al entrar en contacto con el agua de lluvia, generan ese aroma fresco y terroso que todos reconocemos.

Es tan distintivo que incluso los humanos somos especialmente sensibles a él: se estima que podemos detectar la geosmina en concentraciones extremadamente bajas, mucho antes de que empiece a llover. De ahí esa sensación de “oler la lluvia” antes de que caiga.

El petricor no solo tiene una explicación química; también posee un profundo valor emocional. Ese aroma se ha asociado con la renovación, la esperanza y la tranquilidad. Para muchos, evoca recuerdos de infancia, tardes en el campo o momentos de calma en medio del ruido del día a día.

Fuente: larazon.es

En pocas palabras

  • Olor a lluvia: conocido como petricor, este aroma es apreciado y tiene beneficios para la salud mental.
  • Origen del término: petricor proviene del griego y fue acuñado en 1964 por científicos australianos.
  • Componentes: la geosmina y aceites vegetales se combinan con el agua de lluvia para crear este olor característico.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar