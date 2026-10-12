La RAE explicó la forma correcta de saludar en las mañanas

La Real Academia Española es la máxima institución que reglamenta el idioma español. La RAE explicó cuál es la forma correcta de saludar en las mañanas.
La Real Academia Española (RAE) explica cuál es correcto y por qué en Argentina usamos ambas formas para saludar.
Nuestro léxico hoy se fortalece gracias al establecimiento de vocablos españoles que contienen significados muy particulares, siendo ahora el “buenos días” aquella fórmula de cortesía que entra a debate para determinar si termina figurando como la más predominante.
Diariamente lo solemos expresar, y esto de manera predominante como saludo matutino que según la RAE, encuentra validez y similar significado con otra fórmula de cortesía cuya variación radica en la zona donde termina diciéndose.
Sin embargo, cada una tiene sus particularidades de uso que varían según el contexto y la región. En el español estándar, se recomienda el plural ("buenos días"), pero en el Río de la Plata el singular ("buen día") es parte de nuestra identidad lingüística.
Con respecto a esta información, dicha institución con personalidad jurídica propia y fundada hace más de 300 años, remarca que tanto “Buenos Días” como “Buen Día” son frases usadas de manera correcta, y tienen el mismo sentido e interpretación, diferenciándose así por razones netamente geográficas.
“Como saludo matutino, la fórmula general en todo el ámbito hispanohablante es buenos días“, puntualiza la RAE, mientras a lo largo y ancho de América, termina alternando con la otra frase de similares características, y “que está sobre todo extendida en el área rioplatense (Argentina, Paraguay y Uruguay)”.
Cabe resaltar, que las denominadas fórmulas fijas de saludo, suelen cambiar de “un lugar a otro o de un hablante a otro”, y en ese sentido, plantean desafíos para la propia y prestigiosa institución española, que de manera constante se manifiesta para compartir posturas entorno a palabras escritas de manera diferente, pero con el mismo significado sobre todo.
En la Argentina y Uruguay, “buen día” reemplaza a “buenos días” como saludo matutino, aunque en la mayoría de los países se interpreta más como un deseo.
El uso del singular en nuestro país tiene una explicación histórica:
- Influencia del italiano ("buon giorno"), lengua que marcó nuestro acento y expresiones
- Es más común en el habla cotidiana y coloquial
- Se usa tanto para saludar como para despedirse
Fuente: elcomercio.pe
En pocas palabras
- RAE: la Real Academia Española aclara que tanto "buenos días" como "buen día" son saludos matutinos válidos.
- Uso Regional: "Buenos días" es la fórmula general en el mundo hispanohablante, mientras que "buen día" se extiende en el área rioplatense.
- Variación Lingüística: ambas formas tienen el mismo sentido, diferenciándose principalmente por razones geográficas y la influencia del italiano en el español de Argentina.