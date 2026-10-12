La RAE explicó la forma correcta de saludar en las mañanas

Diariamente lo solemos expresar, y esto de manera predominante como saludo matutino que según la RAE, encuentra validez y similar significado con otra fórmula de cortesía cuya variación radica en la zona donde termina diciéndose.

Sin embargo, cada una tiene sus particularidades de uso que varían según el contexto y la región. En el español estándar, se recomienda el plural ("buenos días"), pero en el Río de la Plata el singular ("buen día") es parte de nuestra identidad lingüística.

Con respecto a esta información, dicha institución con personalidad jurídica propia y fundada hace más de 300 años, remarca que tanto “Buenos Días” como “Buen Día” son frases usadas de manera correcta, y tienen el mismo sentido e interpretación, diferenciándose así por razones netamente geográficas.

“Como saludo matutino, la fórmula general en todo el ámbito hispanohablante es buenos días“, puntualiza la RAE, mientras a lo largo y ancho de América, termina alternando con la otra frase de similares características, y “que está sobre todo extendida en el área rioplatense (Argentina, Paraguay y Uruguay)”.

Cabe resaltar, que las denominadas fórmulas fijas de saludo, suelen cambiar de “un lugar a otro o de un hablante a otro”, y en ese sentido, plantean desafíos para la propia y prestigiosa institución española, que de manera constante se manifiesta para compartir posturas entorno a palabras escritas de manera diferente, pero con el mismo significado sobre todo.

En la Argentina y Uruguay, “buen día” reemplaza a “buenos días” como saludo matutino, aunque en la mayoría de los países se interpreta más como un deseo.

El uso del singular en nuestro país tiene una explicación histórica:

Influencia del italiano ("buon giorno"), lengua que marcó nuestro acento y expresiones

Es más común en el habla cotidiana y coloquial

Se usa tanto para saludar como para despedirse

Fuente: elcomercio.pe