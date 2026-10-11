¿Cuál es la diferencia entre un ave y un pájaro? La RAE fue tajante con su respuesta

De normal usamos ave y pájaro como sinónimos y en la mayoría de los casos no es un error. Sin embargo, la RAE ha aclarado que hay un matiz que diferencia ambas palabras.

Mucha gente sabe que no son lo mismo pero casi siempre se utiliza indistintamente, normalmente por comodidad. De hecho, los términos ave y pájaro se utilizan comúnmente para referirse a las criaturas voladoras que pertenecen a la categoría de aves. Sin embargo, existen algunas diferencias sutiles entre ellos.

En rasgos generales, el término ave se utiliza como una clasificación científica más amplia, que abarca a todas las especies de animales que tienen plumas, alas y ponen huevos. Por otro lado, el pájaro son aquellas aves más pequeñas y generalmente de tamaño reducido.

Concretamente, las aves, son un grupo de animales vertebrados de sangre caliente que cuentan con características únicas, como el hecho de que solo se muevan o mantienen sobre las extremidades posteriores, mientras que las inferiores, las usan para llevar a cabo una de las actividades que también distingue al grupo, volar.

Además, las aves tienen características biológicas especiales, como alas para volar, plumas, cuatro dedos en cada ala, un pico y un sistema respiratorio muy eficiente para permitirles volar.

La mayoría de las aves también tienen una trompa para ayudarles a alimentarse. Estas características son lo que los diferencian de otros tipos de animales que se les conoce como pájaros, pero que no son aves.

Estos incluyen las aves no voladoras, como los pingüinos y los dodos, y los reptiles con alas, como los murciélagos y los pterosaurios.

Por tanto, una de las diferencias notables entre aves y pájaros radica en su tamaño. Las aves pueden variar enormemente en tamaño, desde el imponente avestruz, que puede llegar a medir hasta 2,7 metros de altura, hasta el diminuto colibrí, que mide solo unos pocos centímetros.

Por otro lado, los pájaros se caracterizan por ser aves pequeñas y ligeras, como los gorriones, canarios o pinzones.

Además del tamaño, otra diferencia importante radica en su hábitat y comportamiento. Las aves pueden habitar diversos ecosistemas, como selvas tropicales, desiertos, océanos o tundras, incluso algunas aves son migratorias y recorren miles de kilómetros cada año en busca de alimento y mejores condiciones climáticas.

Por otro lado, los pájaros suelen habitar en áreas más cercanas a los seres humanos, como jardines, parques y bosques urbanos.

En cuanto a su canto, los pájaros son conocidos por sus melodías y trinos que utilizan para comunicarse entre sí y para marcar su territorio. Muchas veces se asocia el término "pájaro" con sus habilidades para el canto.

Sin embargo, es importante destacar que existen aves que no son consideradas pájaros debido a su tamaño o características físicas, pero que también tienen un canto hermoso y complejo.

Otras características únicas de las aves incluyen unos huevos con cascara dura, una cámara de aire en sus huesos, un metabolismo más rápido que el de los mamíferos, y una temperatura corporal más alta.

Fuente: lalibertaddigital.com