¿"Detrás de mí" o "detrás mío"?: la RAE dictaminó cómo se dice correctamente

La Real Academia Española se encarga de normar las reglas del español. ¿"Detrás de mí" o "detrás mío"?, la RAE sentenció cómo se dice correctamente.
En el uso cotidiano del español surgen con frecuencia dudas. Especialmente cuando se trata de expresiones que parecen equivalentes pero que, desde el punto de vista normativo, no lo son.
Una de esas dudas frecuentes tiene que ver con cómo expresar la ubicación de alguien o algo con respecto a otra persona. Es decir, si es correcto decir "detrás mío" o si hay que optar por "detrás de mí".
La Real Academia Española explica que expresiones de lugar como (detrás, delante, encima, debajo o cerca) son adverbios que requieren llevar antes la preposición (de) para indicar la entidad de referencia.
Por eso, no funcionan como sintagmas nominales que admiten un posesivo. Y la construcción normativa para referirse a la ubicación de una persona en relación con otra es "detrás de mí".
Ejemplos:
- La bicicleta estaba "detrás de mí"
- El auto aparcó "cerca de ti"
- La tienda está "delante de ella"
Sin embargo "detrás mío" no sigue la norma del español culto porque introducen un posesivo (mío) inmediatamente asociado a un adverbio, que no encaja con la función gramatical de los adverbios de lugar. Ya que, el posesivo, en español, está diseñado para modificar sustantivos, no adverbios.
Por esta razón, la RAE considera que expresiones como "detrás mío" no forman parte del español estándar, y se desaconseja su uso en registros formales o escritos.
Uso correcto de los adverbios
Según la RAE debe evitarse el uso de adverbios como cerca, detrás, delante, debajo, dentro, encima, enfrente con adjetivos posesivos; así pues, no debe decirse detrás mío, encima suya, etc., sino detrás de mí, encima de él, etc.
Este error se comete al confundir el complemento preposicional introducido por la preposición de (detrás de Pedro) con el complemento posesivo de (el coche de Pedro).
Si la palabra núcleo es un sustantivo podemos usar un posesivo, ya que los sustantivos sí se combinan con posesivos:
- Sustantivos : lado, favor
- A mi lado / al lado mío
- A mi favor / a favor mío
Si la palabra núcleo es un adverbio , no podemos usar un posesivo:
- En su detrás / detras suyo
- En su cerca / cerca suyo
- En su debajo / debajo suyo
Fuente: theobjetive.com
En pocas palabras
- RAE: la Real Academia Española dictaminó el uso correcto de la expresión de lugar "detrás de mí".
- Normativa: se explica que adverbios de lugar como "detrás" requieren la preposición "de" seguida de un pronombre, no un posesivo.
- Uso correcto: la construcción adecuada es "detrás de mí", mientras que "detrás mío" se desaconseja en español culto y formal.