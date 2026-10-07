¿"Detrás de mí" o "detrás mío"?: la RAE dictaminó cómo se dice correctamente

La Real Academia Española explica que expresiones de lugar como (detrás, delante, encima, debajo o cerca) son adverbios que requieren llevar antes la preposición (de) para indicar la entidad de referencia.

Por eso, no funcionan como sintagmas nominales que admiten un posesivo. Y la construcción normativa para referirse a la ubicación de una persona en relación con otra es "detrás de mí".

Ejemplos:

La bicicleta estaba "detrás de mí"

El auto aparcó "cerca de ti"

La tienda está "delante de ella"

Sin embargo "detrás mío" no sigue la norma del español culto porque introducen un posesivo (mío) inmediatamente asociado a un adverbio, que no encaja con la función gramatical de los adverbios de lugar. Ya que, el posesivo, en español, está diseñado para modificar sustantivos, no adverbios.

Por esta razón, la RAE considera que expresiones como "detrás mío" no forman parte del español estándar, y se desaconseja su uso en registros formales o escritos.

Uso correcto de los adverbios

Según la RAE debe evitarse el uso de adverbios como cerca, detrás, delante, debajo, dentro, encima, enfrente con adjetivos posesivos; así pues, no debe decirse detrás mío, encima suya, etc., sino detrás de mí, encima de él, etc.

Este error se comete al confundir el complemento preposicional introducido por la preposición de (detrás de Pedro) con el complemento posesivo de (el coche de Pedro).

Si la palabra núcleo es un sustantivo podemos usar un posesivo, ya que los sustantivos sí se combinan con posesivos:

Sustantivos : lado, favor

A mi lado / al lado mío

A mi favor / a favor mío

Si la palabra núcleo es un adverbio , no podemos usar un posesivo:

En su detrás / detras suyo

En su cerca / cerca suyo

En su debajo / debajo suyo

Fuente: theobjetive.com