¿Cómo se llama a un grupo de pingüinos?: la RAE lo reveló y es un nombre que pocos conocen

No estamos acostumbrados a verlos ya que, en nuestra lengua, no existe la posibilidad de contemplar un grupo de estos animales.

Pero en otras lenguas, de sitios donde hay pingüinos han inventado una palabra para referirse al grupo de ellos que deberemos conocer en primera persona. Un giro radical que hasta el momento desconocíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Una lengua que debe describir el mundo que le rodea y que, sin duda alguna, vamos a redescubrir en estas próximas jornadas.

Los pingüinos que quizás hasta ahora no éramos conscientes del peso que tenían, van cobrando protagonismo, a medida que sabemos su origen u los puntos en los que aparecen estos animales tan singulares.

Esta palabra te ayudará a entender la forma en la que nos referimos a estos animales que pueden darnos alguna que otra sorpresa.

Nos puede hacer ganar un concurso de la televisión o sacar tema de conversación, esta palabra muy pocos la conocen ya que no tiene ni un elemento que la equipare en español.

Simplemente nos llega de lejos, de la misma forma que nos servirán para conocer un poco más a estos animales.

Por ello, a un grupo de pingüinos se le conoce como balsa si se trata del momento en el que estos están nadando. Esto se debe a que cuando están en el agua, su comportamiento colectivo al nadar es el de ir juntos, caminar juntos o esperar si alguna de estas especies se queda atrás.

Esto hace que continuamente hagan todos los movimientos iguales y a la vez, y de este modo, desde la distancia, este grupo de pingüinos compacto y flotando se asemeja visualmente a una balsa de madera u otra estructura derivada.

Por otro lado, cuando no están en el agua, sino en tierra firme, se denomina waddle o balancín, y esto se debe a su forma de caminar.

Este movimiento característico de los pingüinos, que con sus patas cortas y situadas muy atrás en su cuerpo le obliga a caminar de forma balanceada, le asemeja a un balancín, puesto que llevan su cuerpo de un lado a otro.

De hecho, cuando se desplazan en grupo, todos se contonean al mismo tiempo, y al igual que en el caso del agua, también se crea un efecto visual: en este caso, de balanceo colectivo. Por otro lado, también sería correcto denominarlos como contenero. "rookery" o colonia.