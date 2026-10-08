¿Cómo se llama a un grupo de búhos?: la RAE lo confirmó y no es bandada

Según la Real Academia Española un grupo de búhos son conocidos como "parlamento". Sí, igual que el lugar en el que se reúnen los políticos de un país, y es que a los búhos se le da una asociación simbólica relacionada con la sabiduría y la observación, una idea que viene desde el mundo antiguo y que perdura hasta hoy.

De hecho, el búho estaba relacionado con la diosa de la sabiduría, Atenea (o Minerva, según su asociación con la mitología griega o romana).

Los búhos siempre han estado relacionados con la inteligencia, pues se considera las aves rapaces más inteligentes. Estas aves rapaces nocturnas se distinguen del resto por su cabeza redonda, su capacidad de girar el cuello o sus ojos gigantes, pero también por contar con una inteligencia y capacidades mentales bastante sofisticadas.

Los búhos, a su vez, continúan siendo emblemas del aprendizaje y la erudición. A la hora de cazar, no lo hacen por azar, sino tras un periodo de observación, espera y estrategia para evaluar a cada tipo de presa y entorno. Por otro lado, sus ojos son más tubulares que esféricos, lo que le a a los búhos una agudeza visual excepcional.

Su cerebro es grande y denso, posee una gran cantidad de neuronas, lo que le da capacidades sofisticadas y especialmente sensoriales y de caza y en definitiva, destaca por su sabiduría simbólica y una inteligencia adaptativa única.

No obstante, hay expertos que creen que otras aves como los cuervos o los loros pueden ser más inteligentes que los búhos.

Por otro lado, los búhos son famosos por su vista en la nocturnidad, captando mucha más luz que incluso los seres humanos. Debido a su adaptación a la noche, su visión se enfoca en detectar contrastes y tonos que les ayudan a cazar, aunque hay búhos que cuentan con una percepción limitada en la oscuridad.

Fuente: larazon.es