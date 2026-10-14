La RAE reveló cómo se llama la espuma de la cerveza

La Real Academia Española reveló cómo se llama la espuma de la cerveza. ¿Te gusta la cerveza? Por mucho que te apasione, hay algo muy importante de esta bebida que no sabes cómo se llama. No hablamos del lúpulo, de la levadura ni de la cebada malteada, hablamos del giste.
Con moderación, son muchos los que disfrutan de una buena cerveza, más si el tiempo acompaña para tomarla en una terraza, de vermú, en pleno fin de semana.
Una pinta bien tirada es todo un arte y es que conseguir esa cantidad justa de espuma para que el sorbo sepa sublime requiere de una técnica depurada.
Tal y como está reflejado en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el giste es la espuma de la cerveza, un término que si bien lo recoge no es muy común en el vocabulario popular.
Se trata de lo primero que te encuentras en la boca nada más beberla: la espuma. La Real Academia Española contempla esta única denominación como nombre masculino y un significado muy concreto: "Espuma de la cerveza", reza la RAE.
El término viene del alemán. En cualquier caso, la RAE esconde palabras que por muy experto que seas en ellas seguro que hay muchas que no has oído jamás. O sí.
Esta denominación proviene del término alemán Gischt, 'espuma' y tal y como explica la RAE “se consigna por primera vez, con la variante giste y la acepción 'levadura natural que se produce en las cubas de fermentación durante la fabricación de cerveza y que se utiliza en la elaboración del pan, de productos de repostería o licores ', en el Diccionario de autoridades (1734)”.
La responsable de este efecto en la cerveza es la levadura, ya que como, como sostienen en la web Sabeer, la fermentación del líquido de la cerveza produce CO2, haciendo que se forme la espuma.
Asimismo, señalan que la espuma tiene una función más allá de la visual en el vaso y es proteger la carbonatación y “salvaguardar su parte aromática”.
Fuente: huffingtonpost.es
En pocas palabras
- RAE: reveló la palabra para la espuma de la cerveza, denominada "giste".
- Origen del término: proviene del alemán "Gischt" y se registra en el diccionario de la RAE desde 1734.
- Función de la espuma: protege la carbonatación y resguarda el aroma de la cerveza.