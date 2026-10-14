La RAE reveló cómo se llama la espuma de la cerveza

Tal y como está reflejado en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el giste es la espuma de la cerveza, un término que si bien lo recoge no es muy común en el vocabulario popular.

Se trata de lo primero que te encuentras en la boca nada más beberla: la espuma. La Real Academia Española contempla esta única denominación como nombre masculino y un significado muy concreto: "Espuma de la cerveza", reza la RAE.

El término viene del alemán. En cualquier caso, la RAE esconde palabras que por muy experto que seas en ellas seguro que hay muchas que no has oído jamás. O sí.

Esta denominación proviene del término alemán Gischt, 'espuma' y tal y como explica la RAE “se consigna por primera vez, con la variante giste y la acepción 'levadura natural que se produce en las cubas de fermentación durante la fabricación de cerveza y que se utiliza en la elaboración del pan, de productos de repostería o licores ', en el Diccionario de autoridades (1734)”.

La responsable de este efecto en la cerveza es la levadura, ya que como, como sostienen en la web Sabeer, la fermentación del líquido de la cerveza produce CO2, haciendo que se forme la espuma.

Asimismo, señalan que la espuma tiene una función más allá de la visual en el vaso y es proteger la carbonatación y “salvaguardar su parte aromática”.

Fuente: huffingtonpost.es