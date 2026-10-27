Receta de bondiola glaseada agridulce: ideal para servir con pancitos en cualquier festejo

La bondiola de cerdo agridulce ofrece todo un conjunto de matices y texturas que no dejarán indiferente a nadie, una receta ideal para servir en pancitos, o con puré de batatas, en los cumpleaños o cualquier tipo de festejos.
La bondiola de cerdo, un verdadero tesoro de la gastronomía argentina por su inigualable terneza y jugosidad, experimenta una maravillosa transformación culinaria gracias a la incorporación de la naranja y la miel, una alianza estratégica de ingredientes que fusiona con elegancia el contraste entre lo dulce y lo salado sin perder jamás su arraigado espíritu criollo.
Este plato tan característico de nuestra mesa cotidiana se reinventa por completo al asimilar sutiles reminiscencias de las grandes tradiciones de la cocina europea y asiática, logrando un equilibrio de sabores deslumbrante que resulta ideal tanto para deslumbrar a invitados exigentes en una cena especial como para disfrutar de un almuerzo dominical diferente sin complicarse demasiado en la cocina.
La intensidad natural de la carne de cerdo se complementa perfectamente con el frescor vibrante del jugo cítrico y los destellos dorados que aporta el toque justo de miel, creando una combinación brillante que perfuma el ambiente y conquista inmediatamente a cualquier comensal desde el primer bocado.
Receta de bondiola agridulce: ingredientes
- kg de bondiola de cerdo (entera o en trozos grandes)
- 2 naranjas (ralladura y jugo)
- 3 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de mostaza (preferentemente tipo Dijon)
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cebolla mediana cortada en pluma
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 100 ml de caldo de verduras o agua
- 1 ramita de romero fresco (opcional)
Receta de bondiola agridulce: paso a paso
- Desgrasar y limpiar bien la bondiola.
- Salar la carne y dorarla en una cacerola apta para horno con un poco de aceite, a fuego fuerte, durante 5 minutos de cada lado.
- Picar finamente las cebollas y la cebolla de verdeo.
- Retirar la carne y rehogar las cebollas en la misma cacerola durante 5 minutos, aprovechando el fondo de cocción.
- Incorporar nuevamente la bondiola y agregar la cerveza negra, el jugo de naranja, la miel y el romero.
- Asegurar que la carne quede cubierta al menos hasta la mitad con el líquido de cocción.
- Tapar la cacerola y llevar a horno moderado durante aproximadamente 90 minutos, girando la bondiola cada 30 minutos para lograr una cocción pareja.
- Controlar durante la cocción que siempre quede suficiente líquido y agregar un poco de agua si fuera necesario.
- Retirar la bondiola una vez que esté tierna y reservarla caliente.
- Diluir el almidón de maíz en ½ taza de agua tibia e incorporarlo a la salsa.
- Hervir la salsa durante unos minutos hasta que tome una consistencia más espesa.
- Servir la bondiola al horno bien caliente y cubrir con la salsa de cerveza negra.
En pocas palabras
- Bondiola agridulce: jugosa y tierna receta ideal para festejos, servida con pancitos o puré.
- Ingredientes clave: bondiola de cerdo, naranjas, miel, mostaza, ajo, cebolla, aceite de oliva y caldo.
- Preparación: se dora la bondiola, se rehoga cebolla, se agrega líquido y se cocina al horno hasta tiernizar.