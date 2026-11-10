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León XIV encabezó un encuentro con jóvenes en Palermo: hubo un millón de personas

El Papa celebra un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El Papa celebra un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El papa León XIV culminó con sus actividades en su gira por Argentina. El domingo fue recibido por Javier Milei y presidió misas en Córdoba y Buenos Aires

Diario UNO | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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