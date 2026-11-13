Una ambulancia volcó tras un accidente con una camioneta en el límite de Capital con Las Heras

El hecho ocurrió pasadas las 11 de este viernes en la intersección de las calles Monseñor Verdaguer y Olegario Víctor Andrade. Como consecuencia del choque, la ambulancia perdió estabilidad, volcó y quedó de costado.
Cómo fue el accidente entre la ambulancia y la camioneta
Ambos vehículos circulaban hacia el norte al momento del accidente. La ambulancia regresaba de realizar un traslado correspondiente a un servicio de emergencia.
En la ambulancia viajaba personal médico y un enfermero que no sufrieron lesiones. Por su parte, los dos ocupantes de la camioneta también se encontraban fuera de peligro.
Los vecinos destacaron que en esa esquina no hay semáforos y que los los choques son constantes.
Un grupo de vecinas aseguró que llevan más de 10 años esperando por la colocación de un semáforo. "Tenemos una escuela cerca, los vehículos no respetan los discos PARE", explicó una de ellas tras el accidente.
En pocas palabras
- Accidente vial: una ambulancia volcó tras chocar con una camioneta en Las Heras.
- Ubicación y heridos: ocurrió en calles Monseñor Verdaguer y Olegario Víctor Andrade, sin heridos de gravedad.
- Investigación: se analizan las circunstancias del choque entre ambos vehículos.