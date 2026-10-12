Adiós a la estrella tradicional: el nuevo adorno que es tendencia para decorar tu árbol de Navidad

Champagne, el color que puede ser tendencia durante esta Navidad.

Las pequeñas figuras caladas en tonos champagne y dorado resaltan sobre el verde de las ramas de manera sutil, permitiendo reflejar la luz cálida sin saturar el ambiente. De esta manera, el concepto de la Navidad es el de transmitir calidez, calma y distinción.

Cómo renovar la decoración de tu árbol de Navidad

Bajo ningún concepto esta nueva tendencia implica desechar los adornos guardados en casa o realizar una gran inversión monetaria.

Diseñadores de interiores sugieren reutilizar las esferas existentes y simplemente reordenar la disposición del árbol bajo un criterio más austero y ordenado.

Para quienes desean actualizar la energía del hogar siguiendo el clásico ritual festivo de sumar un elemento nuevo cada año, incorporar una pequeña estrella calada o un par de borlas en tonos dorados será más que suficiente para renovar la estética del pino y recibir las fiestas de fin de año con una impronta moderna.