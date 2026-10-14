Adiós al pesebre tradicional: la tendencia en decoración que se impone para esta Navidad

El clásico escenario repleto de pesas, musgo, animales y múltiples figuras de plástico dispuestas en la base del árbol de Navidad comenzó a perder terreno frente a propuestas más sobrias y elegantes.

Por qué el pesebre ya no va debajo del árbol de Navidad

Tradicionalmente, ubicar la representación del nacimiento al pie del árbol resultaba la opción lógica por practicidad. Sin embargo, los especialistas en decoración señalan que este rincón suele restar visibilidad al pesebre, además de restar espacio para la colocación de los regalos o entorpecer el paso en ambientes pequeños.