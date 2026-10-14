La época navideña se acerca y, como sucede año a año, el diseño de interiores se renueva para ofrecer alternativas acordes a las casas modernas. Para esta Navidad 2026, una nueva tendencia irrumpió con fuerza para cambiar una de las costumbres más arraigadas de las fiestas: el armado del pesebre.
Adiós al pesebre tradicional: la tendencia en decoración que se impone para esta Navidad
Mantener la tradición religiosa durante la Navidad ya no requiere recargar la casa con accesorios. Cuál es la nueva tendencia que se impone
El clásico escenario repleto de pesas, musgo, animales y múltiples figuras de plástico dispuestas en la base del árbol de Navidad comenzó a perder terreno frente a propuestas más sobrias y elegantes.
Por qué el pesebre ya no va debajo del árbol de Navidad
Tradicionalmente, ubicar la representación del nacimiento al pie del árbol resultaba la opción lógica por practicidad. Sin embargo, los especialistas en decoración señalan que este rincón suele restar visibilidad al pesebre, además de restar espacio para la colocación de los regalos o entorpecer el paso en ambientes pequeños.
Con la llegada del minimalismo a las fiestas, la consigna de este 2026 es brindarle al pesebre un rol protagónico e independiente.
Por este motivo, la tendencia invita a trasladar la escena a superficies elevadas dentro del living o la entrada de la casa:
- Repisas y estantes de madera: permiten destacar las figuras a la altura de los ojos.
- Mesas recibidoras o consolas: ideales para crear una composición elegante sin saturar el ambiente.
- Mesas ratonas: perfectas para formatos compactos en departamentos con metros reducidos.
Las claves del pesebre minimalista
Esta nueva propuesta de decoración reemplaza la saturación de elementos por la simplicidad y la calidez de los materiales nobles. Entre sus características principales se destacan:
- Diseños sintéticos y abstractos: la representación de San José, la Virgen María y el Niño Jesús se reduce a siluetas estilizadas, piezas geométricas o esculturas limpias.
- Materiales naturales: la madera sin tratar, la cerámica artesanal, el cemento suave y las fibras textiles ganan terreno por sobre el plástico brillante.
- Colores neutros: la paleta cromática abandona los tonos estridentes para dar paso al blanco cálido, beige, arena, crema y matices terrosos.
En pocas palabras
- Adiós al pesebre: la tendencia minimalista redefine la decoración navideña para 2026.
- Reubicación estratégica: se sugiere elevar el pesebre para realzar su protagonismo.
- Estilo renovado: priorizan diseños abstractos, materiales naturales y paletas neutras.