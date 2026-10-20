Receta de empanada gallega clásica: relleno delicioso y masa casera dorada

La empanada gallega es una receta indiscutida de la gastronomía de origen español que echó raíces profundas en la cocina argentina. Con su distintiva masa casera de tono dorado y un relleno bien condimentado, este plato rinde tributo a las recetas familiares de tradición.
La clave de un resultado impecable de la receta, está en lograr un equilibrio perfecto: una capa de masa esponjosa pero crocante por fuera y un sofrito espeso e impregnado de sabor en su interior, bien sazonado.
Receta de empanada gallega tradicional, ingredientes
Para la masa casera:
- 500 g de harina 000.
- 25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca).
- 200 cc de agua tibia.
- 80 cc. de aceite del sofrito (o aceite de oliva).
- 1 cucharadita de pimentón dulce (le aporta ese color rojizo y dorado característico).
- 1 cucharadita de sal fina.
Para el relleno:
- 3 latas de atún en conserva (al natural o en aceite, desmenuzado en trozos generosos).
- 3 cebollas grandes, picadas finas.
- 1 pimiento rojo y 1 pimiento verde, picados en cubos o tiras pequeñas.
- 2 tomates triturados o picados.
- 2 dientes de ajo, picados.
- Cantidad necesaria de aceite de oliva.
- Condimentos: sal, pimienta negra recién molida, pimentón dulce y una pizca de ají molido.
Receta de empanada gallega tradicional, paso a paso
- En una sartén amplia con abundante aceite de oliva, rehogar las cebollas, el ajo y los pimientos rojo y verde a fuego lento hasta que estén muy tiernos. Incorporar el tomate picado y cocinar por 10 minutos más hasta reducir el líquido. Condimentar con sal, pimienta y pimentón dulce.
- Escurrir el sofrito reservando el aceite sobrante para la masa. Mezclar la verdura cocida con el atún desmenuzado. Dejar enfriar por completo antes de armar la empanada gallega (este paso evita que la masa inferior se humedezca de más).
- Disolver la levadura en el agua tibia. En un bol colocar la harina con la sal y el pimentón. Hacer un hueco en el centro e incorporar la levadura disuelta junto con el aceite del sofrito reservado. Amasar durante 8 a 10 minutos hasta obtener un bollo suave y elástico. Tapar y dejar levar por 45 minutos.
- Dividir la masa en dos partes (una ligeramente más grande para la base). Estirar la primera parte sobre una asadera previamente aceitada. Disponer todo el relleno de atún y pimientos de manera uniforme.
- Estirar la segunda tapa de masa, colocarla por encima y realizar el repulgue por los bordes. Pinchar la superficie con un tenedor o hacer un pequeño orificio en el centro para que el vapor escape durante el horneado.
- Pincelar la superficie con huevo batido o un poco de aceite con pimentón. Llevar a horno precalentado a 190 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que adquiera un color dorado parejo.
En pocas palabras
- Receta tradicional: La empanada gallega, con masa casera y relleno sabroso, es un clásico de la gastronomía española en Argentina.
- Ingredientes clave: Se detallan los componentes para la masa (harina, levadura, agua, aceite, pimentón, sal) y el relleno (atún, cebollas, pimientos, tomates, ajo, aceite de oliva y condimentos).
- Preparación paso a paso: Se explican las etapas para elaborar el sofrito, la masa, el armado, el repulgue y el horneado hasta lograr un dorado parejo.
Resumen generado por Thinkindot AI