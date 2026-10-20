Budín de bananas: la receta ideal para matear en días lluviosos

La receta de este budín de bananas tiene un sabor intenso a banana y es súper húmedo, pero a la vez es una torta que tiene firmeza, no se desarma cuando levantamos una porción.
Utilizar bananas maduras es clave para esta preparación, ya que no sólo otorgan un sabor más intenso sino que ayuda a crear esa miga húmeda tan característica.
También a tener en cuenta que el buttermilk ayuda mucho a conservar esa humedad. De cualquier forma es una buena idea siempre conservarlo a resguardo del aire para que no se seque.
Este budín conjuga siempre muy bien con nueces y chocolate picado. Y esta vez decidí darle una vuelta más interesante agregando un glaseado de azúcar rubia. Ese sabor como acaramelado queda muy bien con la banana.
Receta del budín de bananas: ingredientes
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2 bananas maduras grandes (o 3 chicas)
2 huevos
100 g de azúcar (puede ser blanca, rubia o mascabo)
60 ml de aceite (girasol, maíz o coco)
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
150 g de harina leudante (o común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
1 pizca de sal
Opcional: canela, nueces picadas, chips de chocolate o pasas
Receta del budín de bananas: paso a paso
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Preparar las bananas. Pelar las bananas y pisarlas bien con un tenedor en un bowl grande. No hace falta que queden completamente lisas; algunos trocitos le dan textura.
Agregar los ingredientes húmedos. Incorporar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar bien con cuchara o batidor de mano hasta que quede todo integrado.
Incorporar los secos. Agregar la harina leudante (o harina común con polvo de hornear) y la pizca de sal. Mezclar lo justo hasta integrar. Si se desea, en este momento se pueden sumar canela, chips o nueces.
Hornear. Volcar la mezcla en un molde para budín previamente enmantecado y enharinado o con papel manteca. Llevar a horno precalentado a 180°C por 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
Enfriar. Dejar enfriar en el molde unos minutos, desmoldar con cuidado y dejar enfriar completamente sobre una rejilla. Se puede comer tibio o frío.
En pocas palabras
- Budín de bananas: receta ideal para días frescos, con textura firme y húmeda.
- Ingredientes principales: Bananas maduras, huevos, azúcar, aceite y harina leudante.
- Preparación: Mezclar ingredientes húmedos y secos, hornear a 180°C por 35-40 minutos.