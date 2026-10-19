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Fácil y barata

Tarta de jamón y queso: la receta rápida, barata y fácil

La tarta de jamón y queso es muy vesátil y la combinación de sus pocos ingredientes la transforma en una de las preferidas

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Tarta de jamón y queso: es la receta preferida por su versatilidad, sencillez y sabor.

Tarta de jamón y queso: es la receta preferida por su versatilidad, sencillez y sabor.

Si hay una tarta que nunca falla, es la clásica Tarta de jamón y queso. Con una masa casera que queda liviana y crocante, un relleno simple pero delicioso de queso y jamón, con el toque fresco del tomate y las aceitunas, esta receta es ideal para cualquier comida. Fácil de hacer y deliciosa, una combinación ganadora.

Dentro de todas las variedades, la Tarta de jamón y queso se lleva el premio a la más querida. Su éxito radica en su simpleza y en la combinación perfecta de ingredientes: el queso se derrite y se funde con el jamón, creando un relleno cremoso y lleno de sabor.

En esta versión, el tomate aporta frescura y las aceitunas un toque de intensidad, mientras que la masa casera la convierte en una tarta aún más especial, con una textura liviana y crocante.

Receta de la Tarta de jamón y queso: ingredientes para el relleno

  • Jamón Cocido 250 gramos
  • Queso Quartirolo 250 gramos (o mozzarella)
  • Masa para tarta
  • Huevo Cocido 2 unidades
  • Aceitunas 7 unidades opcional (descarozadas)
  • Huevo para pintar

Receta de Tarta de jamón y queso: paso a paso

  1. Mezclar los secos, luego cortar la manteca (debe estar fría y dura) en pedacitos y sumarla a la harina, apretarla sin derretir con el calor de la mano para comenzar a elaborar un arenado, sumar el agua helada de a chorritos para ir generando una masa lisa, ojo con la cantidad de agua porque si nos pasamos fuimos.
  2. Una vez que tengo esa masa heterogénea y lisa, la cubrimos con papel film y guardamos en heladera mínimo media hora. La sacamos un rato antes de usarla y partimos el bollo en dos partes.
  3. En una mesada con un poco de harina amasamos con palo cada bollo hasta transformarlos en dos discos de tarta casero.
  4. Usamos dos huevos y los cocinamos hasta que estén duros.
  5. En una fuente redonda de horno con un poquito de aceite para que no se pegue nuestra tarta sumamos uno de los discos cubriendo toda la asadera.
  6. Pintamos el interior con queso crema, luego agregamos las fetas de jamón, el queso cremoso y los huevos duros cortados en cuartos.
  7. Sumamos y tapamos con el otro disco de tarta haciendo un repulgue y pegando esos bordes con los dedos mojandonos en un vaso de agua (las yemas de los dedos)
  8. Luego pintamos la tarta por encima con el huevo que nos queda y en un horno pre calentado a 180, lo bajamos a medio y dejamos cocinando cerca de 25/30 minutos.

En pocas palabras

  • Tarta de jamón y queso: es la receta preferida por su versatilidad, sencillez y sabor.
  • Ingredientes clave: incluye jamón cocido, queso, masa casera, huevo cocido y opcionalmente aceitunas.
  • Preparación sencilla: se elabora la masa, se rellena con los ingredientes y se hornea hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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