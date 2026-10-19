Tarta de jamón y queso: la receta rápida, barata y fácil

Dentro de todas las variedades, la Tarta de jamón y queso se lleva el premio a la más querida. Su éxito radica en su simpleza y en la combinación perfecta de ingredientes: el queso se derrite y se funde con el jamón, creando un relleno cremoso y lleno de sabor.

En esta versión, el tomate aporta frescura y las aceitunas un toque de intensidad, mientras que la masa casera la convierte en una tarta aún más especial, con una textura liviana y crocante.