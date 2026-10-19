Tarta de jamón y queso: la receta rápida, barata y fácil

Si hay una tarta que nunca falla, es la clásica Tarta de jamón y queso. Con una masa casera que queda liviana y crocante, un relleno simple pero delicioso de queso y jamón, con el toque fresco del tomate y las aceitunas, esta receta es ideal para cualquier comida. Fácil de hacer y deliciosa, una combinación ganadora.
Dentro de todas las variedades, la Tarta de jamón y queso se lleva el premio a la más querida. Su éxito radica en su simpleza y en la combinación perfecta de ingredientes: el queso se derrite y se funde con el jamón, creando un relleno cremoso y lleno de sabor.
En esta versión, el tomate aporta frescura y las aceitunas un toque de intensidad, mientras que la masa casera la convierte en una tarta aún más especial, con una textura liviana y crocante.
Receta de la Tarta de jamón y queso: ingredientes para el relleno
- Jamón Cocido 250 gramos
- Queso Quartirolo 250 gramos (o mozzarella)
- Masa para tarta
- Huevo Cocido 2 unidades
- Aceitunas 7 unidades opcional (descarozadas)
- Huevo para pintar
Receta de Tarta de jamón y queso: paso a paso
- Mezclar los secos, luego cortar la manteca (debe estar fría y dura) en pedacitos y sumarla a la harina, apretarla sin derretir con el calor de la mano para comenzar a elaborar un arenado, sumar el agua helada de a chorritos para ir generando una masa lisa, ojo con la cantidad de agua porque si nos pasamos fuimos.
- Una vez que tengo esa masa heterogénea y lisa, la cubrimos con papel film y guardamos en heladera mínimo media hora. La sacamos un rato antes de usarla y partimos el bollo en dos partes.
- En una mesada con un poco de harina amasamos con palo cada bollo hasta transformarlos en dos discos de tarta casero.
- Usamos dos huevos y los cocinamos hasta que estén duros.
- En una fuente redonda de horno con un poquito de aceite para que no se pegue nuestra tarta sumamos uno de los discos cubriendo toda la asadera.
- Pintamos el interior con queso crema, luego agregamos las fetas de jamón, el queso cremoso y los huevos duros cortados en cuartos.
- Sumamos y tapamos con el otro disco de tarta haciendo un repulgue y pegando esos bordes con los dedos mojandonos en un vaso de agua (las yemas de los dedos)
- Luego pintamos la tarta por encima con el huevo que nos queda y en un horno pre calentado a 180, lo bajamos a medio y dejamos cocinando cerca de 25/30 minutos.
En pocas palabras
- Tarta de jamón y queso: es la receta preferida por su versatilidad, sencillez y sabor.
- Ingredientes clave: incluye jamón cocido, queso, masa casera, huevo cocido y opcionalmente aceitunas.
- Preparación sencilla: se elabora la masa, se rellena con los ingredientes y se hornea hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI