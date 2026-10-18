Tortitas raspadas caseras: la receta crocante y muy fácil

La tortita es mucho más que un panificado para los mendocinos: es identidad, tradición y memoria afectiva. Este clásico a base de harina, sal y grasa es parte del desayuno cotidiano, el mate compartido en familia y esas juntadas espontáneas donde siempre cae alguien con “un par de tortitas recién salidas del horno”.

Su aroma tostado y su textura crocante son parte del paisaje local, y lo mejor es que hacerlas en casa es más simple de lo que parece.

Dentro de todas sus variantes, la más popular y la que prácticamente nunca falla es la tortita raspada, famosa por su superficie ligeramente marcada y su crocante perfecto.

Tortitas raspadas caserras: ingredientes

500 gramos de harina

100 gramos de grasa vacuna

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear

Tortitas caseras raspadas: paso a paso

1. Derretir la grasa

Calentá la grasa a fuego bajo hasta que quede completamente líquida. Este paso es clave para lograr una masa tierna pero firme.

2. Formar la masa

En un bowl, mezclá la harina con la sal y el polvo para hornear. Sumá la grasa caliente y mezclá con cuchara o cornet hasta que todo quede bien integrado.

3. Añadir el agua

Agregá el agua tibia de a poco mientras amasás. Buscá una masa suave, maleable y que no se pegue en las manos.

4. Amasar y estirar

Amasá unos minutos hasta que la masa quede lisa. Luego estirala con palo de amasar hasta dejarla fina, como si estuvieras preparando una masa de empanadas.

5. Cortar las tortitas

Tomá pequeños bollitos, aplastalos con la mano o palo y formá discos finos. Para que queden con la clásica textura “raspada”, podés pasar un tenedor o raspar suavemente la superficie.

6. Hornear

Colocalas en una placa sin engrasar y llevá al horno medio (180 °C). Cociná hasta que estén doradas de ambos lados. No necesitan mucho tiempo: apenas la superficie toma color, están listas.