Cómo hacer chupín de pescado: la receta extremadamente deliciosa

El chupín de pescado es una receta que combina sabores frescos y saludables, ideal para disfrutar en cualquier ocasión. Esta receta sencilla te permitirá preparar un chupín delicioso, con un caldo lleno de sabor, papas tiernas y un pescado perfectamente cocido.
El chupín de pescado es un plato clásico del litoral rioplatense, profundamente ligado al origen inmigrante italiano y a la cocina sencilla de puerto. Preparado con trozos de pescado blanco firme, papas y verduras, se cocina lentamente a la olla, logrando un plato reconfortante y lleno de sabor.
A diferencia de las sopas trituradas, el chupín mantiene su armado rústico, con piezas visibles, heredando técnicas de los antiguos guisos de río que se popularizaron en Argentina y Uruguay.
Ingredientes para el chupín de pescado
- 4 filetes de pescado blanco (merluza, abadejo o el de tu preferencia)
- 3 cucharadas de aceite de girasol
- 2 cebollas cortadas en pluma
- 1 pimiento rojo o verde cortado en juliana
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo fileteados
- 500 gramos de tomates redondos cortados en cubitos
- 3 papas cortadas en cubitos
- 1 cucharada de pimentón
- 1 limón
- 125 ml de vino blanco
- 500 ml de caldo de verduras
- 1 hoja de laurel
- 2 cucharadas de orégano
- Sal y pimienta al gusto
- 3 cucharadas de perejil fresco picado
Como hacer Chupín de pescado: paso a paso
- Macerado del pescado: Salpimienta el pescado y rocíalo con el jugo de los limones, procurando que quede bien impregnado por todos lados. Colócalo en un recipiente tapado y llévalo a la heladera durante 45 minutos a 1 hora. Este paso no es solo para dar sabor: el ácido del limón ayuda a que el pescado tome firmeza y no se desarme durante la cocción, algo especialmente importante si se utiliza merluza u otro pescado delicado.
- Inicio del sofrito: Calienta el aceite de oliva en una olla o cacerola amplia y profunda a fuego medio. Mientras tanto, corta la cebolla en aros finos, el pimiento en tiras delgadas y los dientes de ajo en láminas. Incorpora primero la cebolla y el pimiento, rehógalos lentamente durante unos minutos hasta que estén blandos y transparentes, y recién entonces agrega el ajo. Cocinar el ajo al final evita que se queme y amargue el fondo del chupín.
- Desglasado con vino blanco: Vierte el vino blanco en la olla y sube ligeramente el fuego. Deja que hierva durante un par de minutos para que el alcohol se evapore por completo. Este paso es fundamental para limpiar los sabores del sofrito y aportar aroma, sin que el plato final tenga gusto alcohólico.
- Incorporación del tomate: Pela los tomates, pícalos en cubos y agrégalos al sofrito. Cocina unos minutos, removiendo suavemente, hasta que comiencen a deshacerse. A continuación, incorpora el puré de tomate y mezcla bien. Esta combinación de tomate fresco y puré logra una salsa equilibrada, con sabor profundo pero sin exceso de acidez.
- Formación del caldo base: Añade el caldo caliente, la hoja de laurel y el pimentón dulce, mezclando con cuidado para que el pimentón no se queme. Ajusta de sal si es necesario. El líquido debe cubrir apenas el fondo del guiso: el chupín no es una sopa, sino un guiso jugoso donde los sabores se concentran durante la cocción.
- Cocción de las papas: Pela las papas y córtalas en rodajas de aproximadamente medio centímetro a un centímetro de grosor. Incorpóralas a la olla, distribuyéndolas dentro del caldo. Tapa y cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que estén parcialmente tiernas. Este paso previo es clave, ya que las papas necesitan más tiempo de cocción que el pescado.
- Incorporación del pescado: Retira el pescado de la heladera y escúrrelo ligeramente. Si los filetes son finos, enróllalos sobre sí mismos y, si lo deseas, sujétalos con un palillo para mantener la forma. Coloca el pescado sobre las papas ya cocidas, sin remover con cuchara; si hace falta acomodar, mueve la olla con suaves movimientos. De esta manera se evita que el pescado se rompa y se mantiene una presentación prolija.
- Cocción final del chupín: Tapa la olla y baja el fuego a medio-bajo. Cocina entre 10 y 15 minutos, hasta que el pescado esté justo en su punto y las papas completamente tiernas. Es importante no excederse en este tiempo: el pescado debe quedar jugoso y no seco.
- Terminación y reposo: Apaga el fuego y espolvorea perejil fresco picado por encima. Deja reposar el chupín con la olla tapada durante unos 5 a 10 minutos antes de servir. Este breve reposo permite que los sabores se integren y que la salsa tome mejor cuerpo, realzando el resultado final incluso si luego necesitas recalentar.
En pocas palabras
- Receta de chupín de pescado: un plato clásico y reconfortante del litoral rioplatense, ideal para disfrutar en cualquier ocasión.
- Preparación sencilla: combina sabores frescos y saludables con pescado blanco, verduras y papas, cocinado lentamente a la olla.
- Ingredientes principales: filetes de pescado, cebollas, pimientos, tomates, papas, vino blanco y caldo de verduras.
Resumen generado por Thinkindot AI