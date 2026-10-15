Cómo hacer chupín de pescado: la receta extremadamente deliciosa

El chupín de pescado es un plato clásico del litoral rioplatense, profundamente ligado al origen inmigrante italiano y a la cocina sencilla de puerto. Preparado con trozos de pescado blanco firme, papas y verduras, se cocina lentamente a la olla, logrando un plato reconfortante y lleno de sabor.

A diferencia de las sopas trituradas, el chupín mantiene su armado rústico, con piezas visibles, heredando técnicas de los antiguos guisos de río que se popularizaron en Argentina y Uruguay.