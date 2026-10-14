Receta de arroz con pollo: en pocos pasos y muy sencilla

Un buen arroz con pollo que además de ser una receta riquísima, es súper rápida, nutritiva y seguro enamoras a toda tu familia con el aroma.
El arroz con pollo es una receta más hechas en las cocinas argentinas. Es un plato a base de pollo y arroz, condimentado con ajo, cebolla y azafrán.
Seguramente lo hizo tu abuela durante tu niñez, o lo disfrutaste en la casa de una amiga, pero quizás nunca te animaste a prepararlo. Es una receta más fácil de lo que parece por eso vamos a pasar todos los tips para hacer una receta de arroz con pollo fantástica.
Cómo hacer un delicioso arroz con pollo en simples pasos. Con ingredientes fáciles de conseguir y en solo 30 minutos, podrás preparar un plato lleno de sabor.
El arroz con pollo evolucionó a lo largo del tiempo, adaptándose a los ingredientes y gustos de cada región. La versión más conocida probablemente sea la que lleva azafrán, un ingrediente que no solo le da color, sino un sabor único y especial, pero también se puede hacer con otros condimentos como cúrcuma o pimentón.
Receta del arroz con pollo: ingredientes
- 3 patas muslos de pollo
- 1 cebolla
- 1 pimiento
- 1 zanahoria
- 2 taza de arroz
- 2 tazas de caldo de pollo
- Cúrcuma, sal y pimienta al gusto
Receta del arroz con pollo: paso a paso
- Elegir bien el pollo: se pueden usar pechugas o muslos, de acuerdo al gusto, pero lo más práctico es que no tenga restos de huesos para evitar incomodidades mientras se come.
- Dorar bien el pollo: antes de añadir el arroz, asegurarse de que el pollo esté bien dorado. Esto le dará un sabor más profundo al plato.
- Sofrito a fuego lento: hacer el sofrito con paciencia, cuanto más se cocine, más se concentrarán los sabores del arroz con pollo.
- No escatimar con los condimentos: un buen arroz con pollo tradicional necesita sabor. Se puede usar azafrán, pimentón, condimento para arroz, comino o cúrcuma, de acuerdo a los gustos personales.
- Usar un buen caldo: si es posible usar un caldo casero, que le va a aportar un sabor mucho más rico.
- Arroz de grano corto: el arroz con pollo tradicional se hace con arroz de grano corto, como el doble carolina, que absorbe mejor los sabores.
- Controlar el líquido: el arroz debe cocerse en su punto justo. Si se está quedando sin líquido antes de que el arroz esté listo, probar antes de añadir más caldo, mejor es tapar la cacerola para que se termine de cocinar con el vapor y no se pase.
- Dejar reposar antes de servir: una vez cocido, dejar reposar el arroz tapado durante unos minutos. Esto permite que los sabores se asienten y que el arroz con pollo termine de absorber el líquido.
- Servir con hierbas frescas y limón: un toque de acidez y frescura para contrarrestar la intensidad del pollo con arroz.
En pocas palabras
- Receta infalible: el arroz con pollo es un plato tradicional, riquísimo, rápido y muy apreciado por toda la familia.
- Preparación sencilla: con ingredientes fáciles de conseguir, se puede preparar un plato lleno de sabor en solo 30 minutos.
- Consejos clave: dorar de pollo, sofrito a fuego lento y uso de buen caldo potencian el sabor de esta receta.