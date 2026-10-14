Receta de arroz con pollo: en pocos pasos y muy sencilla

El arroz con pollo es una receta más hechas en las cocinas argentinas. Es un plato a base de pollo y arroz, condimentado con ajo, cebolla y azafrán.

Seguramente lo hizo tu abuela durante tu niñez, o lo disfrutaste en la casa de una amiga, pero quizás nunca te animaste a prepararlo. Es una receta más fácil de lo que parece por eso vamos a pasar todos los tips para hacer una receta de arroz con pollo fantástica.