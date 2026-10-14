Receta de matambre tiernizado a la parrilla: queda muy blandito y especial para el paladar

Receta de matambre a la parrilla tiernizado

Aunque suena a una combinación exótica o más propia de la cocina agridulce, aplicar puré de ananá sobre el matambre no busca cambiar radicalmente su sabor, sino modificar la estructura molecular de la carne.

El ananá fresco contiene una enzima proteolítica llamada bromelina. Esta sustancia actúa rompiendo los enlaces de las proteínas y descomponiendo las duras fibras musculares y el colágeno en cuestión de minutos.

Así se aplica:

Licuar unos trozos de ananá fresco (debe ser natural, ya que el ananá en lata pierde la enzima activa por el proceso de pasteurización). Cubrir ambas caras del matambre con el puré de ananá. Dejar actuar el puré entre 20 y 30 minutos como máximo. Debido a la potencia de la bromelina, si se deja macerando más de media hora, la enzima trabajará de más y transformará la capa exterior de la carne en una pasta sobrecocida. Retirar el exceso de puré con papel de cocina antes de llevar el matambre a la parrilla.

Alternativa clásica para ablandar el matambre

Si preferís ir por la receta tradicional que se transmite de generación en generación, la leche entera sigue siendo la gran aliada para lograr la mejor carne tierna en el asado.

El ácido láctico presente en el lácteo actúa ablandando progresivamente los tejidos sin alterar la estructura celular de forma drástica, aportando además una cuota extra de humedad que evita que el matambre se seque ante el calor directo de la parrilla.

Así se aplica: