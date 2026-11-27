La chocotorta es uno de los postres argentinos más clásicos y elegidos para resolver una mesa dulce sin complicaciones. Su combinación de galletitas de chocolate, dulce de leche y crema o queso crema la vuelve una opción práctica, económica y rápida para compartir en reuniones familiares o con amigos.
Lo mejor de esta receta de chocotorta es que no requiere experiencia previa en pastelería ni cocción: siguiendo seis pasos sencillos se logra un postre firme, húmedo y listo para enfriar.
Ingredientes para hacer chocotorta
Para preparar esta versión casera del postre favorito de los argentinos solo hacen falta cuatro productos básicos:
- 2 potes de dulce de leche repostero
- 2 potes de crema de leche o queso crema
- 3 paquetes de Chocolinas o galletitas de chocolate a gusto
- Leche o café, cantidad necesaria
Paso a paso: cómo preparar la chocotorta en 5 pasos
- Batir la crema o el queso crema: colocá la crema de leche o el queso crema en un bol y batilo con batidora eléctrica o manual hasta lograr una textura firme y espumosa.
- Integrar el dulce de leche: sumá el dulce de leche repostero de a poco y mezclá con movimientos envolventes hasta conseguir una crema lisa y pareja.
- Humedecer las galletitas: volcá leche o café en un recipiente poco profundo y sumergí rápidamente cada galletita, cuidando de no mojarlas de más para evitar que se rompan.
- Armar las capas: disponé una base de galletitas humedecidas en una fuente o molde rectangular, cubrila con una capa generosa de relleno y repetí la secuencia alternando galletitas y crema hasta llegar al borde.
- Decorar y refrigerar: terminá cubriendo la superficie con el resto de la crema, espolvoreá galletitas trituradas por encima y llevá a la heladera al menos 30 minutos hasta que tome consistencia.
Consejos prácticos para darle un toque distinto
Si querés personalizar la textura o el sabor de la chocotorta, podés sumar algunos ajustes simples:
- Agregar un chorrito de esencia de vainilla o ron a la mezcla de dulce de leche para perfumar el relleno.
- Usar un molde desmontable para desmoldar más prolijo y evitar derrames.
- Remojar las galletitas en café puro en lugar de leche si buscás un sabor más intenso.
- Decorar la parte superior con frutillas, arándanos o virutas de chocolate, y conservarla en la heladera, donde se mantiene en buen estado durante varios días.
En pocas palabras
- Chocotorta: Postre argentino clásico sin horno, fácil y rápido de preparar con galletitas de chocolate.
- Ingredientes básicos: Dulce de leche repostero, crema o queso crema, galletitas de chocolate y leche o café.
- Preparación sencilla: Consiste en batir la crema, integrar el dulce de leche, humedecer galletitas y armar capas, seguido de refrigeración.
Resumen generado por Thinkindot AI