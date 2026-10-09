Receta de pan francés en bollitos: la preparación casera facilísima de elaborar

El aroma a pan recién horneado es uno de los placeres más nobles de la cocina casera. Y conseguir pan francés con corteza bien crujiente y miga liviana no es una tarea imposible, ya que se puede lograr con una receta sencilla y rápida.
Así como se puede elaborar pan casero y obtener resultados increíbles, la receta de pan francés es la mejor manera de trasladar la calidad y aroma de la panadería a casa.
Para poder poner manos a la obra y hacer esta receta, es necesario contar con estos ingredientes:
Receta de pan francés en bollitos, ingredientes
- 500 g de harina de trigo 000
- 300 ml de agua tibia
- 10 g de sal fina
- 5 g de levadura seca (o 15 g de levadura fresca)
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharada de aceite o grasa bovina derretida (opcional, le aporta suavidad a la miga)
Receta de pan francés en bollitos, paso a paso
- En un pequeño recipiente, colocar la levadura con el azúcar y unos 50 ml del agua tibia. Mezclar suavemente y dejar reposar 10 minutos hasta que fermente y forme una espuma bien densa.
- En un bol grande, volcar la harina y la sal (colocar por los bordes para que no apague la levadura). Hacer un hueco en el centro, agregar la levadura fermentada, la cucharada de aceite o grasa si elegiste usarla, y el resto del agua.
- Amasado: Uní todo con las manos y pasar la masa a la mesada. Amasar enérgicamente durante unos 10 minutos hasta lograr un bollo liso, suave y elástico que no se pegue a los dedos.
- Tapa el bollo en un recipiente aceitado con un lienzo o papel film y dejar descansar en un lugar cálido durante 45 a 60 minutos, hasta que duplique su volumen.
- Desgasificar la masa presionándola suavemente con los puños sobre la mesada. Cortar porciones individuales de unos 50 a 60 gramos cada una para que todos los bollitos tengan una cocción pareja.
- Para que queden bien redonditos y con tensión superficial, ahuecar la palma de la mano sobre cada trozo de masa en la mesada y hacer movimientos circulares firmes. La masa debe rodar hasta formar una esfera perfecta.
- Acomodar los bollitos en una placa para horno previamente enharinada o emmantecada, dejando unos 3 o 4 centímetros de distancia entre cada uno. Cubrir con un paño limpio y dejar levar por 30 minutos más.
- Justo antes de mandarlos al horno, realizar un corte seco con un cuchillo bien afilado en forma de cruz o una incisión recta en la parte superior.
En pocas palabras
- Pan francés casero: Receta sencilla para lograr pan con corteza crujiente y miga liviana en casa.
- Ingredientes básicos: Harina de trigo, agua tibia, sal fina, levadura seca y azúcar son los componentes principales.
- Preparación paso a paso: Incluye fermentación de levadura, amasado, levado, formado de bollitos y corte final antes del horneado.
Resumen generado por Thinkindot AI