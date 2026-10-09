Chimichurri para pizza exquisito: la receta rápida y con pocos ingredientes

Si bien el chimichurri clásico se asocia a la parrilla y a las carnes rojas, una versión adaptada con mayor presencia de especias aromáticas y un toque justo de acidez, se ha convertido en el secreto mejor guardado para elevar cualquier pizza a otro nivel.

Lograr un equilibrio perfecto de la receta entre el ajo, el orégano y el aceite sin que resulte pesado no es difícil, pero requiere respetar ciertas proporciones y, sobre todo, darle tiempo de reposo para que todos los sabores se fusionen.