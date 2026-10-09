Chimichurri para pizza exquisito: la receta rápida y con pocos ingredientes

En la rica tradición gastronómica argentina, la pizza y el asado compiten cabeza a cabeza por el podio de los platos más populares de los fines de semana. Sin embargo, en los últimos años, la receta de chimichurri para pizza comenzó a ganar terreno en pizzerías y ya está instalado en casi todas las casas.
Si bien el chimichurri clásico se asocia a la parrilla y a las carnes rojas, una versión adaptada con mayor presencia de especias aromáticas y un toque justo de acidez, se ha convertido en el secreto mejor guardado para elevar cualquier pizza a otro nivel.
Lograr un equilibrio perfecto de la receta entre el ajo, el orégano y el aceite sin que resulte pesado no es difícil, pero requiere respetar ciertas proporciones y, sobre todo, darle tiempo de reposo para que todos los sabores se fusionen.
Receta de chimichurri para pizza, ingredientes
A diferencia del chimichurri tradicional, esta receta busca matices más aromáticos que se lleven bien con la salsa de tomate y el queso derretido:
- 3 cucharadas soperas de orégano seco y 1 cucharada de ají molido.
- 2 dientes de ajo picados muy finamente
- 1/2 taza de aceite de girasol u oliva suave y 1/4 de taza de vinagre de alcohol o de manzana.
- Un chorrito de agua tibia o salmuera para hidratar las especias secas antes de sumar los aceites.
- Sal fina y pimienta negra recién molida a gusto.
Receta de chimichurri para pizza, paso a paso
- Colocar en un frasco de vidrio limpio el orégano, el ají molido y una pizca de sal. Agregar dos cucharadas de agua tibia, mezclar y dejar reposar durante 5 minutos. Este proceso permite que las hierbas secas liberen todo su aroma sin quemarse con el vinagre.
- Incorporar el ajo y el perejil picados.
- Sumar el vinagre y revolver bien. Por último, verter el aceite hasta cubrir por completo todos los ingredientes secos.
- Si bien se puede consumir en el momento, el verdadero sabor de pizzería se obtiene tras dejar reposar el frasco tapado en la heladera durante al menos 24 horas.
En pocas palabras
- Chimichurri para pizza: La receta rápida con pocos ingredientes se populariza en pizzerías y hogares.
- Ingredientes clave: Orégano, ají molido, ajo, aceite, vinagre y un toque de agua tibia son esenciales.
- Reposo: El sabor ideal se logra tras dejar reposar la mezcla en heladera por al menos 24 horas.
Resumen generado por Thinkindot AI