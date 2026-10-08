Cómo hacer Masa para pizza casera: la receta con 5 ingredientes

La masa para pizza casera es una de las recetas más elegidas para preparar una comida rica, económica y rendidora. A diferencia de las prepizzas compradas, una buena masa casera permite conseguir una base con más sabor y una textura especial, gracias al uso de levadura y al tiempo de levado.
Con pocos ingredientes es posible preparar varias bases de pizza para tener listas en el freezer o disfrutar en el momento con los ingredientes que más te gusten. Esta receta rinde aproximadamente entre 6 y 8 prepizzas, dependiendo del tamaño y del grosor de cada una.
Receta de la masa para pizza casera para 1 kg de harina
La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferentes.
Con 1 kilogramo de harina, puiedes obtener entre 6 a 8 prepizzas, dependiendo del tamaño. ¿Qué necesitas para la masa?
Ingredientes:
- 1 kg de harina
- 20 g de levadura
- Aceite
- 1 pizca de sal
- Agua tibia
Cómo preparar la receta de masa para pizza
- Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal.
- A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa.
- Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite.
- Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.
El secreto para una buena pizza casera
El levado es uno de los pasos fundamentales de esta receta. Darle a la masa el tiempo suficiente para crecer permite obtener una textura más aireada y agradable.
También es importante no agregar demasiada harina durante el amasado y respetar el tiempo de descanso. De esta manera, se consigue una masa casera flexible, sabrosa y fácil de trabajar.
Entre las recetas para hacer en casa, esta preparación es una de las más prácticas porque permite obtener varias prepizzas con una sola tanda. Además, cada base puede cubrirse con diferentes ingredientes para preparar una pizza distinta en cada ocasión.
En pocas palabras
- Masa para pizza: Receta casera económica con 5 ingredientes principales, ideal para preparar bases rendidoras.
- Preparación sencilla: Mezcla harina, levadura, aceite, sal y agua tibia, luego amasa y deja reposar para obtener una base flexible.
- Consejos clave: El levado adecuado y no agregar exceso de harina son secretos para una masa aireada y sabrosa.