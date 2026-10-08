Cómo hacer Masa para pizza casera: la receta con 5 ingredientes

Con 1 kilogramo de harina, puiedes obtener entre 6 a 8 prepizzas, dependiendo del tamaño. ¿Qué necesitas para la masa?

Ingredientes:

1 kg de harina

20 g de levadura

Aceite

1 pizca de sal

Agua tibia

Cómo preparar la receta de masa para pizza

Primero, en un bol grande, coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal. A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa. Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite. Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.

El secreto para una buena pizza casera

El levado es uno de los pasos fundamentales de esta receta. Darle a la masa el tiempo suficiente para crecer permite obtener una textura más aireada y agradable.

También es importante no agregar demasiada harina durante el amasado y respetar el tiempo de descanso. De esta manera, se consigue una masa casera flexible, sabrosa y fácil de trabajar.

Entre las recetas para hacer en casa, esta preparación es una de las más prácticas porque permite obtener varias prepizzas con una sola tanda. Además, cada base puede cubrirse con diferentes ingredientes para preparar una pizza distinta en cada ocasión.