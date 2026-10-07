Receta de Garbanzos en escabeche fácil y en pocos minutos

Los garbanzos en escabeche son una de esas recetas caseras fáciles y versátiles, ideales para disfrutar como entrada, acompañamiento o parte de una picada. La combinación de garbanzos con cebolla, zanahoria, morrones, ajo, aceite, vinagre y especias da como resultado una preparación sabrosa y aromática.
Esta receta también es una excelente alternativa para preparar conservas caseras y tener siempre a mano un plato listo para servir. El escabeche permite que los sabores se integren durante el reposo, mientras que las verduras aportan textura y un toque dulce que contrasta con la acidez del vinagre.
Para preparar estos garbanzos, primero se cocinan las verduras a fuego lento con laurel y pimienta y luego se incorporan el aceite, el vino blanco y el vinagre. Finalmente, se agregan los garbanzos y los huevos duros picados. Una vez fría, la preparación queda lista para servir y disfrutar.
Receta de garbanzos en escabeche
Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos cocidos
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 6 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1/4 l de vino blanco
- 1/4 l de aceite de oliva
- 1/4 l de vinagre de manzana
- 2 hojas de laurel
- sal y pimienta negra en grano
- 2 huevos
Procedimiento:
- Primero, lava los garbanzos para eliminar el líquido conservante. Déjalos escurrir.
- En una sartén amplia, coloca un chorrito de aceite y pocha todas las verduras peladas y cortadas en juliana y los ajos en láminas a fuego lento. Agrega el laurel y la pimienta.
- A continuación, cuando las verduras se ablanden, agrega el aceite, el vino y el vinagre y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocinar por 10 minutos sin tapar.
- Mientras tanto, cocina los huevos en agua con sal por 10 minutos.
- Luego, cocina los garbanzos bien escurridos y déjalos por 10 minutos.
- Saca los garbanzos, escúrrelos y mezcla en un bol con las verduras. Pica los huevos duros, corrige con sal y decora con ramas de tomillo. Deja enfriar antes de servir.
En pocas palabras
- Garbanzos en escabeche: Una receta casera fácil y versátil, ideal como entrada, acompañamiento o parte de una picada.
- Preparación sencilla: Implica cocinar verduras, añadir aceite, vino, vinagre y garbanzos cocidos con huevos duros picados.
- Conservas caseras: Excelente alternativa para tener siempre a mano un plato listo para servir y disfrutar de sabores integrados.
Resumen generado por Thinkindot AI