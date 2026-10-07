Receta de Garbanzos en escabeche fácil y en pocos minutos

Esta receta también es una excelente alternativa para preparar conservas caseras y tener siempre a mano un plato listo para servir. El escabeche permite que los sabores se integren durante el reposo, mientras que las verduras aportan textura y un toque dulce que contrasta con la acidez del vinagre.

Para preparar estos garbanzos, primero se cocinan las verduras a fuego lento con laurel y pimienta y luego se incorporan el aceite, el vino blanco y el vinagre. Finalmente, se agregan los garbanzos y los huevos duros picados. Una vez fría, la preparación queda lista para servir y disfrutar.