Receta de salsa de ajo en pocos minutos: paso a paso para una consistencia muy liviana

A la hora de realzar el sabor de un asado, un buen plato de papas rústicas, tacos o unos sándwiches caseros, la salsa de ajo es una aliada imbatible. Intensa, aromática y súper cremosa, esta receta no puede faltar en la mesa de los argentinos. Sin embargo, muchas versiones comerciales o tradicionales recurren a la mayonesa como base.