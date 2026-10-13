Receta de rapiditas caseritas en sartén: preparación liviana y fácil de hacer

Las tortillas de trigo, conocidas popularmente en Argentina como “rapiditas”, se convirtieron en una receta infaltable de la heladera. Sirven para salvar cualquier comida a último momento: desde wraps saludables con pollo y verduras hasta quesadillas con queso derretido o tacos mexicanos caseros.
Sin embargo, hacer la receta de rapiditas en sartén, no solo es notablemente más económico, sino que garantiza un producto fresco, libre de conservantes y con una textura infinitamente más suave y flexible.
Receta de rapiditas caseras, ingredientes
Losº sirven para elaborar entre 10 y 12 unidades
- 250 g de harina de trigo 000 (o harina 0000)
- 150 ml de agua tibia
- 3 cucharadas de aceite (de girasol, maíz o de oliva)
- 1 cucharadita de sal fina
- Opcional: 1/2 cucharadita de polvo de hornear (para darles un toque extra de esponjosidad)
Receta de rapiditas caseras, paso a paso
- En un recipiente grande, volcar la harina junto con la sal (y el polvo de hornear si decidiste usarlo). Hacer un hueco en el centro y agregar el aceite junto con el agua tibia.
- Mezclar con una cuchara de madera o con las manos hasta formar un bollo tierno.
- Pasar la masa a la mesada y amasa suavemente durante solo 2 a 3 minutos hasta que quede lisa y homogénea. No requiere un amasado prolongado.
- Descanso (clave de la flexibilidad): Tapar la masa con un paño o film y dejar descansar a temperatura ambiente durante 15 a 20 minutos. Este reposo permite que el gluten se relaje para que estirarlas sea súper fácil.
- Dividir la masa en 10 o 12 porciones iguales y formar pequeñas esferas con las manos.
- Con la ayuda de un palo de amasar y un poco de harina en la mesada, estirar cada bollito bien finito en forma circular, logrando un grosor casi transparente.
- Calentar una sartén antiadherente o plancha a fuego medio-alto sin agregar aceite ni manteca.
- Colocar la tortilla y cocinar durante aproximadamente 30 a 45 segundos por lado. Vas a notar que se forman pequeñas burbujas doradas en la superficie. Da la vuelta, dejar unos segundos más y retirar de inmediato.
En pocas palabras
- Receta de rapiditas: Preparación casera de tortillas de trigo, económicas y flexibles.
- Ingredientes clave: Harina, agua tibia, aceite, sal y opcionalmente polvo de hornear.
- Cocción en sartén: Tortillas finas se cocinan brevemente por ambos lados en sartén caliente.
Resumen generado por Thinkindot AI