Inicio Recetas Receta
¡Espectaculares!

Receta de rapiditas caseritas en sartén: preparación liviana y fácil de hacer

Estas rapiditas caseras, ideales para resolver comidas, se preparan fácilmente en sartén con ingredientes sencillos y accesibles

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de rapiditas caseras se hace con siemples ingredientes y muy rápido.

La receta de rapiditas caseras se hace con siemples ingredientes y muy rápido.

Las tortillas de trigo, conocidas popularmente en Argentina como “rapiditas”, se convirtieron en una receta infaltable de la heladera. Sirven para salvar cualquier comida a último momento: desde wraps saludables con pollo y verduras hasta quesadillas con queso derretido o tacos mexicanos caseros.

Sin embargo, hacer la receta de rapiditas en sartén, no solo es notablemente más económico, sino que garantiza un producto fresco, libre de conservantes y con una textura infinitamente más suave y flexible.

Receta de rapiditas caseras, ingredientes

Losº sirven para elaborar entre 10 y 12 unidades

  • 250 g de harina de trigo 000 (o harina 0000)
  • 150 ml de agua tibia
  • 3 cucharadas de aceite (de girasol, maíz o de oliva)
  • 1 cucharadita de sal fina
  • Opcional: 1/2 cucharadita de polvo de hornear (para darles un toque extra de esponjosidad)

Receta de rapiditas caseras, paso a paso

  1. En un recipiente grande, volcar la harina junto con la sal (y el polvo de hornear si decidiste usarlo). Hacer un hueco en el centro y agregar el aceite junto con el agua tibia.
  2. Mezclar con una cuchara de madera o con las manos hasta formar un bollo tierno.
  3. Pasar la masa a la mesada y amasa suavemente durante solo 2 a 3 minutos hasta que quede lisa y homogénea. No requiere un amasado prolongado.
  4. Descanso (clave de la flexibilidad): Tapar la masa con un paño o film y dejar descansar a temperatura ambiente durante 15 a 20 minutos. Este reposo permite que el gluten se relaje para que estirarlas sea súper fácil.
  5. Dividir la masa en 10 o 12 porciones iguales y formar pequeñas esferas con las manos.
  6. Con la ayuda de un palo de amasar y un poco de harina en la mesada, estirar cada bollito bien finito en forma circular, logrando un grosor casi transparente.
  7. Calentar una sartén antiadherente o plancha a fuego medio-alto sin agregar aceite ni manteca.
  8. Colocar la tortilla y cocinar durante aproximadamente 30 a 45 segundos por lado. Vas a notar que se forman pequeñas burbujas doradas en la superficie. Da la vuelta, dejar unos segundos más y retirar de inmediato.

En pocas palabras

  • Receta de rapiditas: Preparación casera de tortillas de trigo, económicas y flexibles.
  • Ingredientes clave: Harina, agua tibia, aceite, sal y opcionalmente polvo de hornear.
  • Cocción en sartén: Tortillas finas se cocinan brevemente por ambos lados en sartén caliente.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar