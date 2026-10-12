Receta sin fritura de buñuelos de acelga: una opción saludable y fácil de hacer

Esta receta no solo es reducida en calorías, sino que aprovecha al máximo los nutrientes de la acelga, una verdura rica en hierro, fibra y vitaminas, brindando una excelente saciedad sin dejar de lado el sabor de la preparación clásica.

Receta de buñuelos de acelga saludables y nutritivos, ingredientes

Ingredientes para preparar los buñuelos de acelga saludables