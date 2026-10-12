Receta sin fritura de buñuelos de acelga: una opción saludable y fácil de hacer

Los buñuelos de acelga son uno de los platos más tradicionales en las mesas de la Argentina. Sin embargo, cuando se busca una alternativa más liviana, la versión frita tradicional suele quedar al margen. Por suerte, existe una variante de la receta, igual de sabrosa y crocante, que se resuelve al horno y sin harina refinada.
Esta receta no solo es reducida en calorías, sino que aprovecha al máximo los nutrientes de la acelga, una verdura rica en hierro, fibra y vitaminas, brindando una excelente saciedad sin dejar de lado el sabor de la preparación clásica.
Receta de buñuelos de acelga saludables y nutritivos, ingredientes
Ingredientes para preparar los buñuelos de acelga saludables
Para comenzar con el paso a paso de esta receta liviana y nutritiva, se necesitan apenas 7 ingredientes básicos que son fáciles de tener en casa:
- 2 atados de acelga
- 1 cebolla mediana picada fina.
- 1 zanahoria mediana
- 1 diente de ajo picado fino.
- 2 huevos
- 1 cucharada sopera de fécula de maíz (maicena)
- Condimentos: sal, pimienta negra y, opcionalmente, una pizca de nuez moscada o queso rallado bajo en grasas.
Receta de buñuelos de acelga, paso a paso
Lavar muy bien las hojas de acelga y hervir apenas un par de minutos. El paso fundamental es escurrir la verdura para eliminar todo el exceso de agua. Una vez seca, picar finamente.
- En una sartén, con un chorrito de aceite vegetal, rehogar la cebolla y la zanahoria picadas en cubitos pequeños. Agregar el ajo picado al final durante un minuto para evitar que se queme.
- En un recipiente amplio, integrar la acelga picada con el salteado de verduras. Condimentar a gusto con sal, pimienta y nuez moscada.
- Batir ligeramente los dos huevos e incorporar a la mezcla. Sumar la cucharada de fécula de maíz (y el queso rallado si se desea) y mezclar hasta lograr una masa homogénea.
- Llevar la preparación a la heladera durante unos 15 minutos. Este frío de heladera ayudará a que la mezcla tome firmeza y sea mucho más fácil de moldear.
- Precalentar el horno a temperatura fuerte junto con una asadera rociada con spray antiadherente. Con la ayuda de una cuchara, formar los bollos sobre la placa caliente. Cocinar en horno fuerte durante 15 minutos por lado o hasta que se note una cubierta dorada y crocante.
En pocas palabras
- Receta saludable: Presentan una opción de buñuelos de acelga al horno, sin fritura y con menos calorías.
- Ingredientes básicos: La preparación requiere acelga, cebolla, zanahoria, ajo, huevos, fécula de maíz y condimentos.
- Fácil preparación: Se saltea verdura, se mezcla con acelga y huevo, se enfría y se hornea hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI