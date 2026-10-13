Inicio Recetas Receta
Tarta Pascualina

Cómo hacer una súper PASCUALINA: la RECETA alta y con huevo

La tarta Pascualina es una de las recetas que hemos heredado de nuestros queridos inmigrantes italianos. Esta riquísima receta llegó a nuestros hogares y es muy usada

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Tarta Pascualina: receta italiana heredada, ideal para almuerzos familiares o cenas livianas.

Tarta Pascualina: receta italiana heredada, ideal para almuerzos familiares o cenas livianas.

La receta de tarta pascualina con ricota es una versión más cremosa de la clásica tarta de espinaca. La combinación de espinaca, ricota y huevos enteros crea un relleno suave y muy sabroso, perfecto para almuerzos familiares, cenas livianas o viandas.

El original, la tarta pasqualina, es un plato italiano de Liguria que viajó con los emigrantes italianos hasta el Cono Sur, donde se hizo muy popular en la Argentina y el Uruguay.

La tarta pascualina nació en Génova, una región famosa por la calidad de sus hojas verdes como la acelga y la espinaca. Justamente ellas son el corazón de esta tarta que si bien lleva acelga o espinaca y huevos duros cada familia tiene su propia versión donde aparece el queso crema, la ricota, la salsa blanca espesa, y otras cremas que ayudan a unir a los ingredientes.

Receta de la tarta Pascualina

Ingredientes

  • 2 tapas de masa
  • 1 cebolla
  • 1 atado de acelga
  • 200 gramos de ricota
  • 200 gramos de queso rallado
  • sal y pimienta
  • nuez moscada, a gusto
  • aceite
  • 4 huevos

Receta de la tarta Pascualina: paso a paso

1- Lavar bien la espinaca y cocinarla unos minutos en agua hirviendo. Escurrir muy bien y picar.

2- En una sartén, rehogar la cebolla picada y el ajo en manteca hasta que estén transparentes.

3- Agregar la espinaca picada y cocinar unos minutos más para integrar los sabores.

4- Retirar del fuego y mezclar con la ricota, el queso rallado, la ricota y un huevo.

5- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

6- Colocar una tapa de masa en una tartera aceitada.

7- Distribuir el relleno y hacer pequeños huecos donde colocar los huevos restantes.

8- Cubrir con la segunda tapa de masa y cerrar bien los bordes.

9- Pinchar la superficie con un tenedor.

10- Hornear a 180 °C durante 35–40 minutos hasta que esté dorada.

Tips para que te quede más liviana

  • Para una versión con menos calorías, utilizar ricota descremada.
  • La espinaca puede suplantarse por el mismo peso de hojas de acelga cocidas y escurridas.

En pocas palabras

  • Tarta Pascualina: receta italiana heredada, ideal para almuerzos familiares o cenas livianas.
  • Ingredientes: incluye acelga, ricota, huevos y tapas de masa, con opción a utilizar ricota descremada.
  • Preparación: cocinar espinaca, rehogar cebolla, mezclar relleno y hornear hasta dorar por 35-40 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar