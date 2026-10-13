Cómo hacer una súper PASCUALINA: la RECETA alta y con huevo

La receta de tarta pascualina con ricota es una versión más cremosa de la clásica tarta de espinaca. La combinación de espinaca, ricota y huevos enteros crea un relleno suave y muy sabroso, perfecto para almuerzos familiares, cenas livianas o viandas.
El original, la tarta pasqualina, es un plato italiano de Liguria que viajó con los emigrantes italianos hasta el Cono Sur, donde se hizo muy popular en la Argentina y el Uruguay.
La tarta pascualina nació en Génova, una región famosa por la calidad de sus hojas verdes como la acelga y la espinaca. Justamente ellas son el corazón de esta tarta que si bien lleva acelga o espinaca y huevos duros cada familia tiene su propia versión donde aparece el queso crema, la ricota, la salsa blanca espesa, y otras cremas que ayudan a unir a los ingredientes.
Receta de la tarta Pascualina
Ingredientes
- 2 tapas de masa
- 1 cebolla
- 1 atado de acelga
- 200 gramos de ricota
- 200 gramos de queso rallado
- sal y pimienta
- nuez moscada, a gusto
- aceite
- 4 huevos
Receta de la tarta Pascualina: paso a paso
1- Lavar bien la espinaca y cocinarla unos minutos en agua hirviendo. Escurrir muy bien y picar.
2- En una sartén, rehogar la cebolla picada y el ajo en manteca hasta que estén transparentes.
3- Agregar la espinaca picada y cocinar unos minutos más para integrar los sabores.
4- Retirar del fuego y mezclar con la ricota, el queso rallado, la ricota y un huevo.
5- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
6- Colocar una tapa de masa en una tartera aceitada.
7- Distribuir el relleno y hacer pequeños huecos donde colocar los huevos restantes.
8- Cubrir con la segunda tapa de masa y cerrar bien los bordes.
9- Pinchar la superficie con un tenedor.
10- Hornear a 180 °C durante 35–40 minutos hasta que esté dorada.
Tips para que te quede más liviana
- Para una versión con menos calorías, utilizar ricota descremada.
- La espinaca puede suplantarse por el mismo peso de hojas de acelga cocidas y escurridas.
En pocas palabras
- Tarta Pascualina: receta italiana heredada, ideal para almuerzos familiares o cenas livianas.
- Ingredientes: incluye acelga, ricota, huevos y tapas de masa, con opción a utilizar ricota descremada.
- Preparación: cocinar espinaca, rehogar cebolla, mezclar relleno y hornear hasta dorar por 35-40 minutos.