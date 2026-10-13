Cómo hacer una súper PASCUALINA: la RECETA alta y con huevo

Receta de la tarta Pascualina

Ingredientes

2 tapas de masa

1 cebolla

1 atado de acelga

200 gramos de ricota

200 gramos de queso rallado

sal y pimienta

nuez moscada, a gusto

aceite

4 huevos

Receta de la tarta Pascualina: paso a paso

1- Lavar bien la espinaca y cocinarla unos minutos en agua hirviendo. Escurrir muy bien y picar.

2- En una sartén, rehogar la cebolla picada y el ajo en manteca hasta que estén transparentes.

3- Agregar la espinaca picada y cocinar unos minutos más para integrar los sabores.

4- Retirar del fuego y mezclar con la ricota, el queso rallado, la ricota y un huevo.

5- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

6- Colocar una tapa de masa en una tartera aceitada.

7- Distribuir el relleno y hacer pequeños huecos donde colocar los huevos restantes.

8- Cubrir con la segunda tapa de masa y cerrar bien los bordes.

9- Pinchar la superficie con un tenedor.

10- Hornear a 180 °C durante 35–40 minutos hasta que esté dorada.

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