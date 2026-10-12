MERLUZA a la romana: RECETA deliciosa y esponjosa

La receta del filet de merluza a la romana es uno de los platos tradicionales y más elegidos por argentinos. La receta simple, rendidora y que te quedará súper esponjosa.
El filet de merluza a la romana ocupa un lugar destacado. Este clásico de la cocina hogareña y de bodegones no solo es delicioso, sino también fácil de preparar.
Sus ingredientes simples y su sabor inconfundible lo convierten en una opción perfecta para el almuerzo o la cena.
El filet de merluza a la romana es una de las maneras más fáciles y más aclamadas de cocinar este pescado. Consiste en pasar los lomos de merluza frescos por huevo y harina, es decir, rebozarlos para que, al freírlos en una sartén con aceite caliente quede una costra liviana y dorada por fuera y un interior bien tierno y jugoso.
La clave es tener pescado fresco, de buena calidad.
La merluza a la romana es un plato clásico que nunca pasa de moda. Suave y jugosa, la merluza se reboza en una ligera capa de harina y huevo, que al freírla se convierte en un crujiente dorado que gusta a pequeños y mayores.
Se puede acompañar esta merluza rebozada con una rodaja de limón y de una guarnición de ensalada o patatas fritas. Su sabor delicado y su textura crujiente gracias al rebozado la convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión.
Receta de filet de merluza a la romana
Ingredientes (para 4 porciones):
- 1 kilo de filetes de merluza frescos
- 2 huevos
- 100 g de harina
- Sal y pimienta al gusto
- 1 diente de ajo
- Perejil fresco picado
- Aceite de girasol para freír
- Rodajas de limón para servir
Receta del filet de merzula: paso a paso
- Prepará los filetes: Si utilizás filetes congelados, descongelalos previamente y secálos con papel de cocina. Condimentalos con sal y pimienta por ambos lados. Si querés darle un toque especial, frotá un diente de ajo sobre la superficie de los filetes.
- Prepará los ingredientes del rebozado: Colocá la harina en un plato amplio. En otro bowl, batí los huevos con una pizca de sal. Si te gusta, agregá un poco de perejil fresco picado para darle más sabor.
- Rebozá los filetes: Pasá cada filete primero por la harina, asegurándote de cubrirlo completamente y sacudiendo el exceso. Luego sumergilo en el huevo batido hasta que quede bien impregnado.
- Freí los filetes: Calentá abundante aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Freí los filetes de a uno o dos a la vez, dependiendo del tamaño de la sartén, para evitar que se enfríe el aceite. Cocinálos durante 2-3 minutos por lado o hasta que estén dorados y crujientes.
- Escurrí y serví: Retirá los filetes con una espumadera y colocalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servilos calientes, acompañados de rodajas de limón.
En pocas palabras
- Merluza a la romana: el filet de merluza a la romana es un plato tradicional argentino, fácil de preparar y esponjoso.
- Preparación del plato: consiste en pasar lomos de merluza por huevo y harina, freírlos hasta obtener una costra dorada y un interior tierno.
- Ingredientes y servicio: se requieren filetes de merluza, huevos, harina, sal, pimienta, ajo, perejil y aceite, sirviéndose con limón.