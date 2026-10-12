MERLUZA a la romana: RECETA deliciosa y esponjosa

El filet de merluza a la romana es una de las maneras más fáciles y más aclamadas de cocinar este pescado. Consiste en pasar los lomos de merluza frescos por huevo y harina, es decir, rebozarlos para que, al freírlos en una sartén con aceite caliente quede una costra liviana y dorada por fuera y un interior bien tierno y jugoso.

La clave es tener pescado fresco, de buena calidad.

La merluza a la romana es un plato clásico que nunca pasa de moda. Suave y jugosa, la merluza se reboza en una ligera capa de harina y huevo, que al freírla se convierte en un crujiente dorado que gusta a pequeños y mayores.

Se puede acompañar esta merluza rebozada con una rodaja de limón y de una guarnición de ensalada o patatas fritas. Su sabor delicado y su textura crujiente gracias al rebozado la convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión.

Receta de filet de merluza a la romana

Ingredientes (para 4 porciones):

1 kilo de filetes de merluza frescos

2 huevos

100 g de harina

Sal y pimienta al gusto

1 diente de ajo

Perejil fresco picado

Aceite de girasol para freír

Rodajas de limón para servir

Receta del filet de merzula: paso a paso