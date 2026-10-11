Cómo hacer FIDEOS CASEROS: la receta al huevo rápida y fácil

Los fideos caseros son espectaculares para comer algo rico en una fiesta familiar. El domingo en casa es sinónimo de pastas con esta receta al puro huevo.
La rica receta de pasta que te traemos hoy tiene algo muy especial que provocará que automáticamente te transformes en la más aclamada de las cocineras de la familia.
Receta para hacer Fideos caseros
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de trigo (y extra para espolvorear)
- 3 huevos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
Cómo preparar la receta de los Fideos caseros: el paso a paso
- Paso 1: En una superficie limpia, forma un volcán con la harina, creando un hueco en el centro. Rompe los huevos en el hueco y agrega el aceite de oliva y la pizca de sal. Con un tenedor, comienza a batir los huevos mientras incorporas gradualmente la harina desde los bordes del hueco. Cuando la mezcla comience a espesar, continúa amasando con las manos hasta formar una masa homogénea.
- Paso 2: Amasa la masa durante unos 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Envuelve la masa en film transparente y deja reposar en el refrigerador durante al menos 30 minutos.
- Paso 3: Divide la masa en porciones más pequeñas para facilitar el manejo. Espolvorea harina sobre una superficie plana y estira cada porción de masa hasta alcanzar el grosor deseado. Con un cuchillo o máquina de pasta, corta la masa estirada en tiras del ancho que prefieras.
- Paso 4: Hierve agua con sal en una olla grande. Cocina los fideos caseros durante 2-4 minutos o hasta que estén al dente. Escurre los fideos y sírvelos con tu salsa favorita.
Tips importantes a la hora de amasar:
- Utilizar los ingredientes en el órden correcto: Es importante respetar las indicaciones de la elaboración en cuanto al órden en el cual irás utilizando cada uno de los ingredientes necesarios. Si se indica que antes va el agua y luego la harina o exactamente al revés, eso tiene un propósito y no debe cambiarse. Esto hará más sencillo el amasado y hará que llegues a un mejor resultado.
- La levadura y la sal: Tienes que impedir por todos los medios que estos dos ingredientes se junten, porque al mezclarse no se llevan bien. Si esto pasa la levadura perderá todo su poder y hara que la masa no suba.
- Masa en los bordes del recipiente de amasado: Es necesario que integres la masa que queda en los bordes del recipiente dónde estás amasando. Esto tienes que hacerlo tanto para el amasado a mano como a máquina y es necesario hacerlo porque si no tienes esto en consideración, estos pegotes de harina se desprenderán y caerán sobre la masa adhiriendose a ella sin mezclarse, lo que ocasionará que cuando tengas lista la preparación, tendrá grumos que la transformarán en algo desagradable al probarla.
En pocas palabras
- Receta familiar: aprende a preparar fideos caseros al huevo, una opción rica y fácil para compartir en familia.
- Ingredientes clave: necesitarás harina de trigo, huevos, aceite de oliva y sal para lograr esta pasta casera.
- Paso a paso: mezcla, amasa, deja reposar y estira la masa para crear fideos perfectos en pocos minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI