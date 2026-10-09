Cómo hacer Pollo a la portuguesa: la receta exquisita y rendidora en pocos pasos

El Pollo a la portuguesa es un guiso tradicional de toda la vida que se elabora a base de pollo y otros ingredientes como zanahorias, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, ajo y guisantes, entre otros, su resultado es realmente increíble y es perfecto para una comida familiar, una celebración o simplemente para nuestras comidas del día a día.

El Pollo a la portuguesa es un plato clásico que se caracteriza por su sabor delicioso y su fácil preparación. En esta ocasión, te enseñaremos a hacerlo para que puedas disfrutar de todo el sabor de este plato en cualquier momento del año.