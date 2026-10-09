Cómo hacer Pollo a la portuguesa: la receta exquisita y rendidora en pocos pasos

El Pollo a la portuguesa es una de las recetas tradicionales que se mantienen vigentes por su sabor, su practicidad y su capacidad para reunir a toda la familia alrededor de la mesa. Un plato súper rendidor, económico y que se disfruta con la familia y amigos.
El Pollo a la portuguesa es un guiso tradicional de toda la vida que se elabora a base de pollo y otros ingredientes como zanahorias, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, ajo y guisantes, entre otros, su resultado es realmente increíble y es perfecto para una comida familiar, una celebración o simplemente para nuestras comidas del día a día.
El Pollo a la portuguesa es un plato clásico que se caracteriza por su sabor delicioso y su fácil preparación. En esta ocasión, te enseñaremos a hacerlo para que puedas disfrutar de todo el sabor de este plato en cualquier momento del año.
La receta de Pollo a la portuguesa que te presentamos a continuación es muy fácil de hacer y utiliza ingredientes fáciles de encontrar. Además, se puede adaptar a tus gustos personales y a los ingredientes que tengas disponibles en tu cocina.
Receta para hacer Pollo a la portuguesa
Ingredientes:
- 8 piezas de pollo
- 1 cebolla cortada en julianas
- 1 pimiento rojo cortado en tiras
- 1 pimiento verde cortado en tiras
- 2 zanahorias cortadas en ruedas
- 2 dientes de ajo laminados
- 4 tomates
- 100 ml de vino blanco
- caldo de pollo
- 1 o 2 hojitas de laurel
Cómo preparar la receta de Pollo a la portuguesa: el paso a paso
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Comenzamos la preparación de nuestro pollo a la portuguesa, salpimentamos nuestras piezas de pollo, luego en una cazuela con un poco de aceite de oliva y a fuego medio, incorporamos las piezas de pollo y las doramos por ambos lados, luego las retiramos del fuego y reservamos.
- A continuación, corta las cebollas en láminas, los morrones en juliana y el ajo bien picado. Agrega un poco más de aceite a la olla y saltea las verduras. Salpimienta.
- Cuando estén transparentes, agrega el pollo troceado y un chorro de vino blanco. Revuelve hasta que se levante el fondo de la olla. Cuando el alcohol se evapore, agrega el caldo y el tomate triturado.
- Condimenta el pollo a la portuguesa a gusto. Puede ser con ají molido, pimentón dulce y laurel. Suma las papas trozadas y tapa la cacerola.
- Por último, cocina por aproximadamente 15 minutos. Agrega las arvejas y cocina 5 minutos más.
En pocas palabras
- Receta Clásica: descubre cómo preparar Pollo a la portuguesa, un plato rendidor y económico.
- Ingredientes Detallados: conoce la lista completa, desde piezas de pollo hasta verduras frescas y condimentos.
- Paso a Paso: sigue instrucciones sencillas para dorar el pollo, saltear vegetales y cocinar a fuego lento hasta obtener un guiso delicioso.