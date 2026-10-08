Cómo hacer Ravioles con masa de tarta: la receta sin amasar, con pocos ingredientes y en minutos

Dentro de las recetas caseras fáciles y económicas, los ravioles con masa de tarta se destacan por ser una alternativa práctica para disfrutar de una pasta rellena sin tener que preparar la masa tradicional desde cero. Con pocos ingredientes y en poco tiempo se puede conseguir un plato abundante y delicioso.
Esta preparación es ideal para quienes quieren comer ravioles caseros pero no disponen de demasiado tiempo para cocinar. La masa de tarta permite armar las pastas rápidamente, mientras que el relleno puede adaptarse a los ingredientes disponibles en casa.
Receta para hacer ravioles con masa de tarta
Ingredientes:
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1 paquete de tapas de masa de tarta
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250 g de ricota
150 g de jamón cocido
50 g de queso rallado
1 huevo
Sal a gusto
Pimienta a gusto
Nuez moscada (opcional)
Agua, c/n
Salsa de tomate, crema o manteca para acompañar
Cómo hacer ravioles con masa de tarta, paso a paso
- Para preparar el relleno, colocar la ricota en un recipiente y agregar el jamón cocido cortado en pequeños trozos, el queso rallado y el huevo. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada si se desea. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- A continuación, extender una tapa de tarta sobre la mesada y colocar pequeñas porciones del relleno, dejando espacio suficiente entre cada una. Cubrir con la otra tapa de masa y presionar alrededor de cada montoncito para sellar los bordes y evitar que quede aire en el interior.
- Con ayuda de un cortante, cuchillo o rueda para pasta, separar los ravioles. Para asegurar el cierre, presionar los bordes con un tenedor. Es importante no colocar demasiado relleno para evitar que la masa se abra durante la cocción.
- Luego, llevar una olla con abundante agua y sal al fuego. Cuando rompa hervor, incorporar los ravioles cuidadosamente y cocinar durante unos minutos. Al utilizar masa de tarta, la cocción es más rápida que la de una masa tradicional para pasta.
- Una vez listos, retirar los ravioles con una espumadera y servir inmediatamente con salsa de tomate, crema, manteca o abundante queso rallado. Esta receta también permite variar el relleno y utilizar espinaca, verduras, diferentes tipos de queso o carne.
La clave de esta preparación está justamente en su sencillez: las tapas de tarta reemplazan la elaboración tradicional de la masa y permiten preparar ravioles caseros de una manera rápida, económica y sin necesidad de amasar.
En pocas palabras
- Recetas prácticas: Aprende a hacer ravioles caseros usando masa de tarta para una opción rápida y económica.
- Ingredientes sencillos: Solo necesitas masa de tarta, ricota, jamón, queso y huevo para un relleno sabroso.
- Preparación fácil: Rellena, sella y cocina las tapas de tarta en pocos minutos para disfrutar de pasta fresca.
Resumen generado por Thinkindot AI