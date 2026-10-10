Receta de estofado de carne y papa tradicional: paso a paso e ingredientes sencillos

Pocos platos despiertan tanto el apetito y genera nostalgia en la mesa como un buen plato de estofado de carne con papas. Esta receta tradicional combina las verduras, carne, líquidos e ingredientes, siendo una explosión de sabor para el paladar.
Aunque parece una receta sencilla, el verdadero secreto de un estofado memorable no está en usar ingredientes costosos, sino en respetar los tiempos de cocción a fuego lento y dorar correctamente la carne al principio para sellar sus jugos.
Estos son los ingredientes necesarios para hacer la receta:
Receta de estofado de carne y papa, ingredientes
- 750 g de carne vacuna para olla (roast beef, paleta, osobuco o tortuguita)
- 3 papas medianas
- 1 cebolla grande
- 1/2 pimiento morrón o verde
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria cortada en rodajas finas
- 500 g de tomate triturado o puré de tomate
- 1 vaso de vino tinto o blanco (opcional)
- 1 taza de caldo de carne o verduras
- Condimentos: 1 hoja de laurel, pimentón dulce, orégano, sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva o girasol para dorar
Receta de estofado de carne y papa, paso a paso
- Cortar la carne en cubos parejos de unos 3 a 4 centímetros. En una olla grande o cacerola, calentar un chorro de aceite. Incorporar los trozos de carne y dorar bien por todos sus lados durante 8 a 10 minutos. Este paso es fundamental: el dorado creará la base de sabor en el fondo de la olla. Retirar la carne y reservar.
- En la misma olla y aprovechando el fondo de cocción, agregar la cebolla, el morrón y el ajo picados bien finos, junto con la zanahoria en rodajas. Salpimentar ligeramente y cocinar a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente y tierna.
- Volver a incorporar la carne a la olla. Volcar el vaso de vino y raspar suavemente el fondo con una cuchara de madera para despegar todos los jugos adheridos. Dejar cocinar unos 3 a 5 minutos hasta que el alcohol se evapore por completo.
- Sumar el puré de tomate, el caldo, la hoja de laurel y los condimentos (pimentón u orégano). Tapar la olla, bajá el fuego al mínimo y dejar cocinar suavemente durante 45 a 50 minutos, revolviendo de tanto en tanto.
En pocas palabras
- Secreto del estofado: Respetar los tiempos de cocción lenta y dorar bien la carne al inicio.
- Ingredientes clave: Carne vacuna, papas, cebolla, pimientos, ajo, zanahoria, tomate y caldo.
- Preparación básica: Dorar carne, rehogar verduras, añadir líquidos y condimentos, y cocinar a fuego mínimo.
Resumen generado por Thinkindot AI