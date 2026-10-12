Receta de panqueques caseros tradicionales: paso a paso rapidísimo

La receta de panqueques caseros es una auténtica obra maestra de la gastronomía. En la cocina argentina funcionan como la base irremplazable de los canelones, pero también como el postre por excelencia cuando se los sirve con una generosa capa de dulce de leche.
Aunque parece una preparación sumamente sencilla, lograr que la receta de panqueques quede suave, flexible y con el grosor justo, hay que conocer sus secretos.
La buena noticia es que no hace falta ser un experto en la cocina ni usar utensilios sofisticados: con solo cuatro ingredientes básicos y una buena sartén se pueden preparar en tiempo récord.
Receta de panqueques caseros tradicionales, ingredientes
Para hacer una docena de panqueques medianos, se necesitan estos ingredientes:
- 500 cc de leche (se puede usar entera o descremada)
- 2 huevos
- 220 gramos de harina 0000 (o 1 taza grande repleta).
- 20 gramos de manteca derretida
- Opcional: una pizca de sal (para preparaciones saladas) o una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de azúcar (para postres).
Receta de panqueques caseros tradicionales, paso a paso
- En un bol o en el vaso de la licuadora, colocar los dos huevos junto con la mitad de la leche y la manteca derretida. Batir con ganas durante un minuto hasta unificar.
- Tamizar la harina e incorporar de a poco a la mezcla líquida, batiendo continuamente desde el centro hacia afuera para deshacer los grumos.
- Una vez que la mezcla esté espesa y lisa, agregar la otra mitad de la leche. La consistencia final debe ser fluida, pero con cuerpo, similar a la de una crema liviana.
- Tapar el recipiente y dejar descansar la masa en la heladera durante al menos 20 a 30 minutos. Este paso es fundamental para que el almidón de la harina se hidrate y los panqueques no se rompan al dar vuelta.
En pocas palabras
- Receta tradicional: Panqueques caseros fáciles con solo cuatro ingredientes básicos.
- Ingredientes clave: Leche, huevos, harina y manteca son esenciales para la masa.
- Reposo de la masa: Fundamental dejarla descansar en heladera para evitar que se rompan.
Resumen generado por Thinkindot AI