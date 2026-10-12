Receta de panqueques caseros tradicionales: paso a paso rapidísimo

Aunque parece una preparación sumamente sencilla, lograr que la receta de panqueques quede suave, flexible y con el grosor justo, hay que conocer sus secretos.

La buena noticia es que no hace falta ser un experto en la cocina ni usar utensilios sofisticados: con solo cuatro ingredientes básicos y una buena sartén se pueden preparar en tiempo récord.