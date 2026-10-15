Receta de pan sin gluten en pocos minutos: cómo hacerlo en sartén y muy saludable

El pan casero es un infaltable en la mesa de los argentinos, especialmente a la hora del desayuno o la merienda. Sin embargo, para las personas celíacas o para quienes eligen una alimentación libre de gluten, encontrar una receta rápida, económica y con buena textura, suele ser un verdadero desafío.
Esta receta de pan sin gluten en sartén, ideal para celíacos resuelve ese problema en un abrir y cerrar de ojos: no requiere leudado prolongado, no necesita horno y se cocina en apenas 3 minutos por lado, logrando una miga liviana, flexible y muy sabrosa.
Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de pan sin gluten en sartén, ingredientes
- 1 huevo
- 1 taza de fécula de maíz (maicena)
- 1 taza de harina integral sin TACC
- 1/2 taza de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
- 2 cucharadas de aceite vegetal o manteca derretida
- 1/2 cucharadita de sal fina
- Opcional: 1/4 taza de azúcar si preferís una versión dulce para la merienda
Receta de pan sin gluten en sartén, paso a paso
- En un recipiente mediano, tamizar y unir la fécula de maíz, la harina sin TACC, la sal y el polvo de hornear.
- Hacer un hueco en el centro y sumar el huevo, la leche y el aceite. Batí con batidor de mano o tenedor hasta obtener una masa fluida, homogénea y sin grumos (si notas que la mezcla queda demasiado espesa, podés agregar una cucharada extra de leche).
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo con un hilito de aceite o rocío vegetal.
- Volcar una porción de la preparación dándole forma circular. Cocinar durante 3 minutos hasta que comiencen a formarse pequeñas burbujas y la base esté dorada. Con una espátula, dar vuelta y cocinar durante 3 minutos más del otro lado.
En pocas palabras
- Pan sin gluten: Receta práctica en sartén para celíacos o dietas libres de gluten.
- Preparación rápida: No requiere leudado, se cocina en 3 minutos por lado sin necesidad de horno.
- Ingredientes simples: Utiliza fécula de maíz, harina integral sin TACC, huevo, leche y polvo de hornear.
Resumen generado por Thinkindot AI