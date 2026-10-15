Receta de pan sin gluten en pocos minutos: cómo hacerlo en sartén y muy saludable

Esta receta de pan sin gluten en sartén, ideal para celíacos resuelve ese problema en un abrir y cerrar de ojos: no requiere leudado prolongado, no necesita horno y se cocina en apenas 3 minutos por lado, logrando una miga liviana, flexible y muy sabrosa.

Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso de la receta: