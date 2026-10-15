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Paso a paso

Receta de pan sin gluten en pocos minutos: cómo hacerlo en sartén y muy saludable

Para quienes buscan opciones sin gluten, esta receta de pan en sartén se presenta como una solución práctica y saludable

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de pan sin gluten es ideal para las personas celíacas.

La receta de pan sin gluten es ideal para las personas celíacas.

El pan casero es un infaltable en la mesa de los argentinos, especialmente a la hora del desayuno o la merienda. Sin embargo, para las personas celíacas o para quienes eligen una alimentación libre de gluten, encontrar una receta rápida, económica y con buena textura, suele ser un verdadero desafío.

Esta receta de pan sin gluten en sartén, ideal para celíacos resuelve ese problema en un abrir y cerrar de ojos: no requiere leudado prolongado, no necesita horno y se cocina en apenas 3 minutos por lado, logrando una miga liviana, flexible y muy sabrosa.

Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso de la receta:

Receta de pan sin gluten en sartén, ingredientes

  • 1 huevo
  • 1 taza de fécula de maíz (maicena)
  • 1 taza de harina integral sin TACC
  • 1/2 taza de leche
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC
  • 2 cucharadas de aceite vegetal o manteca derretida
  • 1/2 cucharadita de sal fina
  • Opcional: 1/4 taza de azúcar si preferís una versión dulce para la merienda

Receta de pan sin gluten en sartén, paso a paso

  1. En un recipiente mediano, tamizar y unir la fécula de maíz, la harina sin TACC, la sal y el polvo de hornear.
  2. Hacer un hueco en el centro y sumar el huevo, la leche y el aceite. Batí con batidor de mano o tenedor hasta obtener una masa fluida, homogénea y sin grumos (si notas que la mezcla queda demasiado espesa, podés agregar una cucharada extra de leche).
  3. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo con un hilito de aceite o rocío vegetal.
  4. Volcar una porción de la preparación dándole forma circular. Cocinar durante 3 minutos hasta que comiencen a formarse pequeñas burbujas y la base esté dorada. Con una espátula, dar vuelta y cocinar durante 3 minutos más del otro lado.

En pocas palabras

  • Pan sin gluten: Receta práctica en sartén para celíacos o dietas libres de gluten.
  • Preparación rápida: No requiere leudado, se cocina en 3 minutos por lado sin necesidad de horno.
  • Ingredientes simples: Utiliza fécula de maíz, harina integral sin TACC, huevo, leche y polvo de hornear.
Resumen generado por Thinkindot AI

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